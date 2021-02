La respuesta de Melania frente al nuevo juicio político del expresidente Donald Trump

Otra persona familiarizada con su rutina diaria confirmó la afinidad de la esposa del expresidente por las instalaciones de spa del club privado, señalando que no es inusual que ella pase varias horas al día allí, disfrutando de los beneficios a su disposición, a menudo yendo dos veces en un período de 24 horas, por masajes, cuidado de uñas, tratamientos faciales u otros elementos del menú .

Aunque ahora es exprimera dama de Estados Unidos, su rutina diaria no ha experimentado un cambio significativo. " Es más o menos lo mismo que antes (cuando era primera dama) o incluso cuando venía durante las vacaciones ", dijo la fuente familiarizada y señaló que no hay mucha evidencia para delinear antes y después de la Casa Blanca .

Entre la presión mediática, las encuestas y los spa

Al parecer Melania no ha estado muy contenta. Cuando ella se fue de Washington, tenía las peores calificaciones de favorabilidad de cualquier primera dama moderna al salir de la Casa Blanca , según una encuesta realizada por SSRS para CNN .

Después del ataque del 6 de enero al Capitolio, Melania Trump no hizo una declaración denunciando la violencia durante cinco días: "Ella podía ver cómo le iba a ir" , dijo un exfuncionario de la Casa Blanca que habló con CNN, y señaló que Trump sentía que ella estaba en una situación en la que todos salían perdiendo ya sea que hablara en público o no.

Pero la exprimera dama no se culpa a sí misma en retrospectiva, está culpando a otros: ex miembros del personal, editores de revistas y corporaciones y fundaciones que optaron por no trabajar con ella debido a la retórica política del expresidente.