Tensión entre policía y manifestantes en Echo Park: desamparados deben salir del parque

Policía toma cotrol del parque

La policía de Los Ángeles rodeó el parque y tomó control del mismo desde la noche de este miércoles, y pasadas las 8 de la noche de este jueves comenzaron a sacar a quienes decidan no desalojar el parque.

“ Estamos dando recursos para más de 160 personas que han aceptado un hogar y la promesa de servicios ”, respondió a Univision34 David Girón , asesor principal del concejal Mitch O'Farrell este jueves, informando que aun en el parque se encuentra algunas carpas de personas sin hogar que no aceptan la ayuda.

Cierre de Echo Park

El proyecto de renovación busca reparar unos 500,000 dólares en daños en el parque y llevará al cierre del mismo obligando al desplazamiento de personas que están viviendo en este terreno. Funcionarios de la ciudad no han confirmado una fecha de cuando tendrá lugar el cierre y cuánto tiempo tardar´an las obras.

El repesentante de prensa de la oficina de O'Farrell, dijo que todavía no hay una fecha clara sobre el cierre del parque. "Solo que se les está advirtiendo que sí se va a cerrar muy pronto", aseguró Juan Fregoso portavoz de la oficina de O'Farrell, y agregó que "si alguien no quiere andar en un hotel, o no quiere andar en un shelter como dicen, estamos explorando otros servicios".