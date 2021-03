La ciudad planea cerrar Echo Park y reubicar a indigentes de campamentos que aumentaron durante la pandemia

El proyecto de renovación busca reparar unos 500,000 dólares en daños en el panque y llevará al cierre del mismo obligando al desplazamiento de personas que están viviendo en este terreno. Funcionarios de la ciudad no han confirmado una fecha de cuando tendrá lugar el cierre y cuánto tiempo tardar´an las obras.

Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante la pandemia piden que no se dispersen los campamentos de personas sin hogar. "Despejar los campamentos puede hacer que las personas se dispersen por la comunidad y rompan las conexiones con los proveedores de servicios. Esto aumenta el potencial de propagación de enfermedades infecciosas", según las directrices.

"Por un lado estuviera bien para que el parque se vea más limpio, pero por el otro lado no sé donde va a ir la gente, a donde los van a poner", dijo Moisés Romero, visitante del parque.

Activistas de Services Not Sweeps (Servicios no desplazamientos) y otras organizaciones informaron que planean protestas desde este miércoles a favor de las personas indigentes que viven en Echo Park y aseguran que no se conocen cuáles son las alternativas que serán presentadas para esta población.