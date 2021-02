“Pandilleros que son indigentes”: residentes aterrorizados por plaga de violencia en Pacoima

Además, en las operaciones criminales la pandemia conlleva un beneficio. "El simple hecho de que pueden usar máscaras los ayuda a que nosotros no los podamos identificar", dijo Acero.

Al problema se suma el aumento de la indigencia y de campamentos urbanos que han proliferado en la zona durante la pandemia. Acero indicó que "nos hemos estado encontrando con que hay bastantes pandilleros que son indigentes. Entonces, el hecho de que son indigentes no quiere decir que dejan de cometer crímenes".

Desde afuera solo se ven campamentos, basura, y material reciclable, pero lo que la policía ha encontrado dentro de muchos de estos campamentos improvisados es alarmante. "Pistolas que son no registradas, no necesariamente robadas, pero no registradas. Pistolas que la gente puede armar, consiguen las partes, y se arma esa pistola. Es lo que le llamamos una pistola fantasma", dijo Acero, quien también aseguró que han encontrado cuchillos y navajas.