Xavier Becerra habla sobre Trump, la pandemia y las perspectivas de un gobernador hispano para California

Los constantes ataques del presidente Donald Trump al voto por correo en medio de la pandemia del coronavirus pueden deberse a que quizá no le ayude al presidente en su reelección, aseguró el fiscal de California Xavier Becerra , en entrevista con Univision Noticias .

Trump y el voto por correo

“Uso mucha energía para tratar de entender la lógica que tiene Donald Trump, así que lo que concluyo es que tener el voto por correo daña sus esperanzas electorales para noviembre, que no le ayuda a él, porque como hemos visto en estos últimos tres años y medio, todo lo que hace Donald Trump, tiene que beneficiar a Donald Trump, no al país, no al pueblo, a Donald Trump”, dijo.