Piden renuncia del jefe Moore por la acción del LAPD en las protestas por George Floyd

Una de las personas que habló, Jocelyn Tucker, dijo que apreciaba la disculpa posterior que hizo Moore. Sin embargo: "Si esa fue su reacción inmediata no está en el trabajo correcto," dijo.

La reunión virtual preparada para 500 personas se vio desbordada, lo que ocasionó un retraso de 40 minutos y severas críticas sugiriendo que la comisión no quería en realidad escuchara la gente. Una de las personas dijo que la dificultada era “emblemática” de otro problema más grande.

¿Qué dijeron de la policía?

"Nunca me he sentido menos seguro ejerciendo mi derecho a protestar pacíficamente como lo hice cuando la policía apareció", dijo una persona que no dio su nombre.