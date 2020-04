El Concejo de San Diego adopta una medida que no logró el respaldo necesario de los votantes

El Concejo Municipal de San Diego tomó la inusual decisión de no declarar como derrotada una medida que imponía un impuesto a los huéspedes de hoteles a pesar de no haber obtenido los votos suficientes que establece la ley

Los concejales aceptaron la solicitud de los propulsores de la Medida C, rompiendo con la tradición de certificar los resultados de la elección del 3 de marzo pasado, reportó el The San Diego Union-Tribune . Se requiere un voto a favor de tercios del electorado para ser aprobada en cambio recibió el 65.24% en vez del 67% necesario .

¿Por qué la negativa?

El Concejo decidió eliminar el lenguaje una propuesta de resolución en que decía que " la Medida C no recibió el voto afirmativo de al menos dos tercios de los votantes calificados que votaron sobre la medida y por la presente se declara que ha sido derrotada".

" Me preocupa que estemos tirando la voluntad del 65% y más de la gente de San Diego que votaron a favor de esta medida", dijo la concejala Jennifer Campbell sobre la propuesta de lenguaje de la ciudad que indicaba que la Medida C no se aprobó.