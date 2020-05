Departamento de Justicia le sugiere a Newsom que adelante la reapertura de las iglesias en California

“California no demostró por qué las interacciones en oficinas y estudios de la industria del entretenimiento, se incluyen en la lista como permitidos con el distanciamiento social donde el teletrabajo no es práctico”, dice la carta. “Mientras que las reuniones con distanciamiento social con fines de adoración religiosa están prohibidas."

¿Qué dice Newsom?

“La fase 3 no está a un año de distancia... Puede que ni siquiera esté a más de un mes de distancia ", dijo Newsom en su rueda de prensa diaria. "Sólo queremos asegurarnos de que tenemos un protocolo para garantizar la seguridad del cliente, la seguridad de los empleados y permitir que las empresas prosperen de una manera que sea sostenible".