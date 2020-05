Iglesias desafían al gobernador de California y dicen que reabrirán el 31 de mayo

La relajación de reglas para las grandes reuniones, y por ende los servicios religiosos, no son parte de la segunda etapa del plan del gobierno para su pronta reapertura.

Los clérigos están molestos porque Newsom no ha declarado a las iglesias como instituciones esenciales u organismos indispensables.

“Si tiendas como Home Depot o Costco y otras que no son esenciales han abierto ¿por qué nosotros no podemos? Ellos no están ahí para proporcionarle comida a los más vulnerables de la sociedad”, dijo a Univision Noticias, Jim Domen, pastor de la iglesia Church United del condado de Orange, sobre los motivos para reabrir en los próximos quince días.