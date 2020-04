Así puedes solicitar la tarjeta Angeleno que dará dinero a afectados por el coronavirus

“La tarjeta es simple, no tiene costo al portador y es una asistencia con fondos privados”, dijo Eric Garcetti , el alcalde de Los Ángeles durante su anuncio . “Por favor sepan que su estatus migratorio no será una pregunta en la solicitud”, enfatizó el alcalde Garcetti.

¿Qué documentación requiere?

Debe demostrar que vive dentro de la Ciudad de los Ángeles . Pare esto puede presentar uno de los siguientes documentos: Una licencia de conducir o tarjeta de identificación válida de California con el nombre del solicitante y una dirección en la ciudad de los Ángeles; un contrato de arrendamiento con el nombre del solicitante para una casa, apartamento, habitación, etc. dentro de la Ciudad de los Ángeles; una factura de servicios públicos con el nombre del solicitante y una dirección dentro de la Ciudad de Los Ángeles; o correo postal dirigido al solicitante a una dirección dentro de la Ciudad de Los Ángeles.



Se aclaró que los fondos de la ‘Tarjeta Angelino’ son de procedencia privada, del fondo sin ánimo de lucro del alcalde y Mastercard City Possible Network, y que este no es un programa de la ciudad o no son fondos públicos. Eso hace posible que inmigrantes indocumentados puedan acceder a la asistencia sin problemas.