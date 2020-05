"Ser latino no es una barrera": La historia de una hispana que busca salvar a enfermos de coronavirus

HOUSTON, Texas. - Aunque no es médica, la venezolana Aisen Caro Chacín está a punto de hacer un gran aporte a la mejoría de enfermos de coronavirus . Es una investigadora especializada en crear piezas tecnológicas, que está dando un giro a sus conocimientos para crear un respirador artificial que ayude a los pacientes que se encuentran en estado crítico.

Nació en Boston , Massachusetts, pero desde muy pequeña sus padres se la llevaron a Venezuela , país donde se crió. "En Caracas me formé, fui adolescente y es donde tengo mis amigos" menciona Aisen, en una entrevista con Univision 45.

A pesar identificarse como latina, Aisen se considera una "ciudadana del mundo" y aconseja a la comunidad hispana que no deben "sentirse en desventaja" si no hablan el idioma o tienen una nacionalidad distinta al país donde viven.

"Toma cada oportunidad que tengas, di 'no' lo más posible" comenta esta investigadora que ha llegado a exponer sus piezas alrededor del mundo. "Uno no debe verse en las categorías que nos ponen si somos latinos, mujer, etc. Eres tú y sientete una persona llena de capacidad para lograr el sueño americano".