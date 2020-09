Inquilinos desalojados podrían tener problemas para volver a alquilar una vivienda

HOUSTON, Texas. - Cada vez son más los inquilinos que reciben una orden de desalojo por incumplimiento de contrato en medio de la pandemia del coronavirus, pero cuando esta se convierte en una demanda, el efecto es aún más serio.

“Aunque lo quiera disputar no se puede, no se puede remover si existe una demanda” indicó Silvia Mintz, abogada. “Si le llega la notificación de que tiene tres días para salir, pero el dueño de la propiedad no le ha puesto la demanda para el desalojo, eso no le va a quedar en el record” aseguró.

Desde el punto legal, aconsejan tratar de negociar con el arrendador o administrador del complejo de apartamentos cuando reciban el primer aviso para desocupar la propiedad. “Si la persona en esos tres días paga o se va, entonces no habría ningún problema de que llegaran a la corte, ese record no le quedaría a la persona” dijo Mintz, aunque aclara que el dueño podría introducir una demanda por la deuda que no pagó, pero sería diferente a la de desalojo.

Sin embargo, si ya pasó por la demanda y ahora está buscando alquilar otra vivienda, puede que este proceso no sea tan sencillo como la primera vez, pues no todos los propietarios aceptan un desalojo en su historial. En este caso, le aconsejan informarse antes de dar el pago de la aplicación o depósito en otro lugar. “En la solicitud habla de su historial de renta y su historial de records criminales” indica Norma Alvear, portavoz de la Asociación de Apartamentos de Houston.

Alvear recomienda que si usted no está seguro si esto vaya a salir en el crédito, debe prevenir esta situación y explicar el motivo por el que rompió el contrato anterior.

Esto podría evitar que pierda el dinero del depósito, aunque asegurar poder dar una explicación no significa que automáticamente serán aprobados, pues dependerá de cada arrendador. “Van a revisar si sacan suficiente dinero para pagar, si no tienen récords criminales, tienen un historial de renta bueno, a pesar de que tengan uno malo, es caso por caso, es póliza por cada complejo de apartamentos, no podemos especificar” dijo Alvear.

Debido a que la pandemia es un hecho sin precedentes, otra opción sería llegar a un acuerdo con el propietario de la vivienda que intenta alquilar y explicar su situación de los efectos del coronavirus.

