El congresista texano Louie Gohmert, gran opositor al uso de cubrebocas, contrajo coronavirus

El congresista texano Louie Gohmert, un férreo opositor del uso de cubrebocas para prevenir el contagio de coronavirus, ha contraído covid-19.

Gohmert, representante republicano del distrito 1 (Tyler, Texas), ha seguido asistiendo al Congreso de EEUU. Este martes estuvo a solo unos metros del secretario de Justicia, Bill Barr, durante la audiencia en la Cámara de Representantes en la que el secretario de Justicia respondió a las acusaciones de que había favorecido los intereses personales de Donald Trump sobre los del país.

El congresistas planeaba acompañar al presidente Trump durante su visita a Odessa, Texas, este miércoles.

El republicano, de 66 años, representa a un distrito situado en el noreste de Texas, donde el 43,6% de su población vive en zona rural. El 18% es de origen hispano. Tyler, la ciudad principal, tiene unos 100,000 habitantes y está a unos 150 kilómetros de Dallas.

Es un territorio sólidamente republicano. Gohmert, en 2018, obtuvo un 72,3% sobre su oponente demócrata (Shirley McKellar). En la primaria de este año, derrotó por un 89,7% a su contrincante republicano en la primera vuelta.

El legislador es uno de los representantes más conservadores en el Congreso, uno de los cuatro que votó en contra de una ley que condenaba el linchamiento en EEUU en febrero pasado y levantó más de una ceja cuando volvió al Capitolio en marzo, recién declarada la pandemia, sin mascarilla y sin guardar distancia social, cuando otros compañeros de su partido (como el senador Ted Cruz) optaron por seguir las indicaciones.

Gohmert también ha sido un duro defensor de la apertura económica de Texas, uno de los primeros estados que comenzó a levantar las medidas de restricción por la pandemia y que ahora se sitúa en el cuarto lugar nacional de contagios de coronavirus.

“Si me da covid, ya no me verán sin una mascarilla”

El ritmo de aumento de casos ha llevado al gobernador de Texas a dar marcha atrás a algunas de las medidas de reapertura, que había comenzado el 1 de mayo, e incluso a dar una orden de uso obligatorio de cubrebocas en todo el estado. Texas suma 413,000 enfermos de coronavirus y al menos 6,515 muertes. En las últimas semanas, el ritmo de nuevos contagios de coronavirus ronda los 10,000 diarios.

El demócrata Jerry Nadler, jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, deseó una pronta recuperación al republicano a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Cuando los individuos se niegan a tomar las precauciones necesarias ponen a todos en riesgo”, escribió Nadler, que representa al distrito 10 de Nueva York. “He instruido con regularidad a todos los miembros del Congreso que usen sus cubrebocas y espero que esto sea una lección para mis colegas”.

Gohmert, hasta ahora, había sido uno de los críticos más duros sobre el uso de mascarilla y las medidas de restricción para prevenir el contagio de coronavirus en Texas. Hace apenas un mes había dicho que no usaría cubrebocas “a menos que se contagiara”, según un reporte de CNN. “Si me da, ya no me verán sin una mascarilla”.

