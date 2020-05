Las contradicciones sobre el uso del cubrebocas causan confusión en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pedido a los texanos que usen tapabocas para impedir el contagio de coronavirus . Pero durante sus anuncios en televisión, ni el gobernador ni su equipo las utilizan . Tampoco su equipo de seguridad. También Abbott ha impedido que condados obliguen a sus residentes a utilizarlas y ha pedido que se castigue a los ciudadanos si no las usan.

Los expertos en salud han alertado de que, al no existir una vacuna, el riesgo de contagio sigue latente. Las investigaciones, hasta el momento, han mostrado que personas sin síntomas pueden transmitir la enfermedad.

“Para mostrar un mensaje fuerte, tienes que poner el ejemplo y ellos [el gobernador y su equipo] no lo han hecho”, comentó. “Si los líderes están dispuestos a hacer los sacrificios que piden a los habitantes, ellos lo harán también”.

Algunos funcionarios electos han elegido usar tapabocas en público. El presidente Donald Trump ha dicho que no usará mascarillas y el vicepresidente Mike Pence causó polémica al no utilizarlas durante su reciente visita a la Mayo Clinic.

Hasta ahora, Abbott no ha explicado por qué ha elegido no utilizar cubrebocas. Un portavoz comentó que el gobernador no utiliza tapabocas para que “las personas puedan escucharlo”.