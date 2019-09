Juez decide no dar orden para 'amordazar' a esposo de Marlen Ochoa, pero pone algunos límites

Decidió que esta no será aplicada, por lo que la familia de la adolescente asesinada, podrá seguir hablando sobre el caso. Sin embargo, puso algunos límites sobre hablar al respecto en la corte.

La portavoz de Yiovanni López, Julie Contreras, de la Liga de ciudadanos latinoamericanos unidos (LULAC), habló después de la audiencia y dijo: "Quiero agradecer al juez por representar el verdadero significado de la ley". Agradeció que no se aplicara la 'ley mordaza'.

Contreras agregó que "si no hay justicia para ellos [Marlen y su bebé], no habrá paz en esta corte, respetando la ley". Además señaló que el sistema no siempre defiende a las víctimas y que LULAC está para defender a Marlen y a su hijo.