Legisladores republicanos le piden a la líder del partido en Arizona que desista de sus esfuerzos para auditar la victoria de Biden

Rechaza los pedidos de una auditoria de sus elecciones

Ward ha rechazado los pedidos de una auditoría de los procesos y procedimientos utilizados para las elecciones. La líder del partido en Arizona dijo en una entrevista con la radio local KFYI (550 AM) que “no había ningún procedimiento, proceso, regla que permita que se haga, y ciertamente no permitiremos que un contendiente que perdió una elección exija algo a lo que no tiene derecho y que nosotros no tenemos la responsabilidad de proporcionar ”.