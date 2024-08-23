Tekashi 6ix9ine

¿Tekashi espera bebé con cantante que no es Yailin? Las fotos que encienden rumor

El cantante sorprendió al compartir fotografías con La Perversa, quienes muchos consideran la gran rival de Yailin La Más Viral. Las imágenes revelarían cuál es la verdadera relación entre la joven de 22 años y Tekashi.

Por:
Elizabeth González.
En medio de rumores de separación de Yailin La más Viral, Tekashi 6ix9ine sorprendió al compartir este viernes 23 de agosto varias fotografías con La Perversa, quienes muchos consideran es la gran rival de la rapera dominicana.

En las imágenes que el intérprete de ‘Bebé’ compartió en Instagram, se le puede ver el interior de una habitación, posando frente al espejo junto a la cantante, quien a su vez presume su avanzado embarazo.

“6:30”, escribió el rapero en su publicación junto al emoji de un arcoíris.

Imagen Tekashi 6ix9ine / Instagram


Aunque ninguno de los dos reveló detalles sobre este encuentro, en redes sociales se especula que las fotografías serían una pista de su próxima colaboración juntos, ahora que Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi, supuestamente terminó su relación con Yailin La más Viral.

¿Tekashi espera bebé con cantante que no es Yailin?

La Perversa anunció su segundo embarazo en mayo pasado. Aunque la cantante compartió que sería mamá de otro varón, se negó a revelar la identidad del padre de su bebé

El 19 de agosto, la intérprete de 22 años confirmó en ‘El Dotol Nastra’ que el padre de su segundo bebé, que llevará por nombre Jayden, es el rapero Jay One, quien el 11 de agosto lanzó una canción con Yailin La más Viral.

En medio de este lanzamiento se avivaron los rumores sobre una supuesta ruptura entre Tekashi y Yailin La más Viral, quienes dejaron de aparecen juntos y casi al mismo tiempo, desaparecieron todas sus fotografías de Instagram.

Relacionados:
Tekashi 6ix9ineYailín La más viral Polémicas de famososFamosos

