Video Tekashi se deja ver con nuevo look y en la cama con 4 mujeres, ¿confirma que terminó con Yailin?

En medio de rumores de separación de Yailin La más Viral, Tekashi 6ix9ine sorprendió al compartir este viernes 23 de agosto varias fotografías con La Perversa, quienes muchos consideran es la gran rival de la rapera dominicana.

En las imágenes que el intérprete de ‘Bebé’ compartió en Instagram, se le puede ver el interior de una habitación, posando frente al espejo junto a la cantante, quien a su vez presume su avanzado embarazo.

“6:30”, escribió el rapero en su publicación junto al emoji de un arcoíris.

¿Tekashi espera bebé con cantante que no es Yailin? Las fotos que encienden rumor Imagen Tekashi 6ix9ine / Instagram



Aunque ninguno de los dos reveló detalles sobre este encuentro, en redes sociales se especula que las fotografías serían una pista de su próxima colaboración juntos, ahora que Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi, supuestamente terminó su relación con Yailin La más Viral.

¿Tekashi espera bebé con cantante que no es Yailin?

La Perversa anunció su segundo embarazo en mayo pasado. Aunque la cantante compartió que sería mamá de otro varón, se negó a revelar la identidad del padre de su bebé

El 19 de agosto, la intérprete de 22 años confirmó en ‘El Dotol Nastra’ que el padre de su segundo bebé, que llevará por nombre Jayden, es el rapero Jay One, quien el 11 de agosto lanzó una canción con Yailin La más Viral.