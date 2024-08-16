Tekashi 6ix9ine

Con drástico nuevo 'look', Tekashi reafirma sospechas de que terminó con Yailin

El rapero pareció confirmar que su romance con la dominicana llegó al final. La semana pasada, ella levantó sospechas tras declararse “soltera”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Tekashi se deja ver con nuevo look y en la cama con 4 mujeres, ¿confirma que terminó con Yailin?

Tekashi 6ix9ine avivó las sospechas de que su relación con Yailin La Más Viral habría llegado a su fin, una vez más en lo que va del 2024.

El pasado 9 de agosto, la artista urbana levantó los rumores de separación tras publicar en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece sentada y a punto de aplaudir.

“Una mujer libre, trabajadora y soltera”, escribió encima de la imagen, que musicalizó con su tema ‘Nota’, la cual contiene frases como “si me gusta un bandido lo dejo robarme”.

Un par de días después, ella sorprendió al compartir un video en el que sale escuchando una canción de su ex y papá de su hija Cattleya, Anuel AA.

¿Tekashi cerró el ciclo con Yailin estrenando look?

Este jueves 15 de agosto, Tekashi 6ix9ine pareció confirmar que su historia de amor con Yailin La Más Viral terminó.

El rapero de ascendencia mexicana colgó en su ‘feed’ de la red social varios clips evidenciando estar de fiesta y trabajando en su música.

En una de las grabaciones también se mostró en compañía de varias chicas al interior de la que parece ser la habitación que compartía con la dominicana.

Él presumió, además, que renovó su apariencia gracias a un atrevido cambio en su cabello, el que ahora está teñido de color rubio en la parte superior mientras lo inferior permanece negro.

El intérprete de ‘Gooba’ y ‘Pa ti’ anotó simplemente, sin ahondar en detalles, en la descripción del ‘post’: “Hey :) wassup (sic)”.

Yailin y Tekashi habrían terminado antes temporalmente

En enero, Yailin dio a entender que su polémico romance con Tekashi había concluido luego de que ella fuera acusada y detenida por supuestamente cometer violencia doméstica en contra del cantante.

Ella anotó en una historia de la plataforma digital “single (soltera)”, por lo que él reaccionó casi de inmediato con un mensaje.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Para la gente que va a crear su propia noticia falsa: la verdad es que ‘Yai’ es muy celosa”, explicó.

“Tan hermosa mi niña, pero (con) muchas inseguridades. Nunca pude entender. La ‘Yai’ necesita mucha ayuda (psicológica), terapia”, agregó.

No obstante, solamente unos días más tarde ellos reaparecieron juntos en República Dominicana, esto durante la filmación de un videoclip, reportó Reconocidos.Net.

Tekashi 6ix9ineYailín La más viral Parejas de famososFamosos

