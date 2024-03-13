Famosos

Fernando del Solar donó a Anna Ferro el departamento por el que pelea Ingrid Coronado, afirma abogada

Desde hace casi dos años que murió el conductor, su viuda y la madre de sus dos hijos están en un pleito legal por la propiedad.

Video Anna Ferro responde si maltrató a los hijos de Ingrid Coronado con Fernando del Solar

Mariana Gutiérrez, abogada de Anna Ferro, aseguró que Fernando del Solar donó en vida a su entonces esposa el departamento por el que actualmente existe un proceso legal con Ingrid Coronado.

Fernando del Solar donó a Anna Ferro departamento que reclama Ingrid Coronado

A casi dos años de la muerte de Fernando del Solar, la disputa entre su viuda y la madre de sus dos hijos para deliberar quién es la propietaria del departamento ubicado en Cuernavaca sigue.

Durante una entrevista con Annette Cuburu, en enero pasado, la instructora de Yoga declaró que tenía derechos sobre la casa en la que vivió con Fernando del Solar pues él la amparó a través de un documento en el que la hace beneficiaria del inmueble.

Ingrid Coronado asegura que el departamento fue adquirido por ella y su exesposo e incluido en un fideicomiso que está a nombre de sus hijos, Luciano, de 16 años, y Paolo, de 13.

El pasado 11 de marzo, Mariana Gutiérrez explicó, en el programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube, que una donación legal consiste en “un acto jurídico que prevé la ley en el código civil, donde se da de manera gratuita, de manera voluntaria de las partes a otra persona, algún bien inmueble”.

Aseguró que este trámite es el que supuestamente ampara a Anna Ferro sobre el reclamo de propiedad que le hace Ingrid Coronado.

“Hubo un contrato de donación que le entrega Fernando del Solar directamente a Anna Ferro sobre varios bienes inmuebles y se los deja precisamente en vida para evitar el testamento; le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca, entonces la señora tiene un derecho real sobre este departamento, a pesar de que quieran manejar que no. Ya demandamos, pero no puedo notificar”, declaró.

Gutiérrez declaró que bajo este argumento Ingrid Coronado no tiene derechos sobre la propiedad que está en disputa y no ha podido ser notificada porque no la encuentran en su domicilio.

“Me dan ganas de hablarle al actuario y decirle: ‘Por favor vengan a notificarla aquí porque dice que nunca está, que no vive ahí', pero la vemos en los restaurantes o los programas”, dijo.

Ingrid Coronado desmiente a abogada de Anna Ferro

Ingrid Coronado desmintió las declaraciones de Mariana Gutiérrez, abogada de Anna Ferro, destacando que la propiedad de Cuernavaca está a nombre del fideicomiso de sus hijos por lo que no se puede donar.

"Un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se pude donar algo que no es tuyo. (El departamento está a nombre) del fideicomiso. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero", sentenció.

La conductora aseguró que no ha sido notificada por parte de las autoridades sobre la supuesta donación legal a la que hace referencia la abogada de Ferro.

Relacionados:
FamososAnna FerroFernando del Solar

