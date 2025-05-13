Un mes después, Victoria Ruffo se viste nuevamente de luto: "¡Vuela alto!"

Video ¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Victoria Ruffo nuevamente está de luto, una persona muy cercana a su familia perdió la vida y le dedicó un sensible mensaje para despedirla.

"Georgy, ¡vuela alto amiga! ¡Hasta pronto!", escribió la actriz en su perfil de Instagram donde compartió una fotografía junto a Georgina Pastor, como se llamaba la mujer.

Marcela Ruffo, hermana de la estrella de telenovelas, también se mostró muy conmovida por la partida de su amiga.

"¡Hoy el cielo recibe una reina! Te adelantaste 'Bubbles', pero segura estoy que volveremos a vernos. Hoy empieza tu nueva vida, vuela alto y ¡gracias por todo!", se lee al inicio del mensaje.

Señaló que Georgina era parte importante de la familia: "Desde que tengo memoria estás en cada instante de nuestras vidas, tu amistad permeó en abuelos, padres, hijos, sobrinos. Te vamos a extrañar, pero cuando llegue el momento será más fácil cruzar el arcoíris sabiendo que estarás ahí. Te quiero 'Bubbles'. ¡Hasta pronto!", se lee en el emotivo mensaje.

Victoria Ruffo y su hermana, Marcela Ruffo, despiden a Georgina Pastor Imagen Victoria Ruffo/Instagram, Marcela Ruffo/Instagram

Victoria Ruffo perdió otra amiga hace unos días

El 16 de abril, la 'Queen de las Telenovelas' se vistió de luto para despedir a otra amiga con la que, incluso, compartió los foros de televisión.

En ese entonces anunció en Instagram el fallecimiento Martha Sofía Guadalupe, con quien trabajó en varias telenovelas.

"QEPD", escribió en la publicación en la que compartió una fotografía de la mujer de 62 años que perdió la vida, quien era conocida en el medio artístico como 'Doc Chiringo'.

Martha Sofía Guadalupe era parte del equipo de producción de telenovelas como Triunfo del Amor, La Madrastra y Las Amazonas.