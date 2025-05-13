Victoria Ruffo

Un mes después, Victoria Ruffo se viste nuevamente de luto: "¡Vuela alto!"

Victoria Ruffo anunció la muerte de otro ser querido. Apenas a mediados de abril despidió a una amiga muy querida, ahora sufre un nuevo golpe.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Victoria Ruffo nuevamente está de luto, una persona muy cercana a su familia perdió la vida y le dedicó un sensible mensaje para despedirla.

"Georgy, ¡vuela alto amiga! ¡Hasta pronto!", escribió la actriz en su perfil de Instagram donde compartió una fotografía junto a Georgina Pastor, como se llamaba la mujer.

PUBLICIDAD

Marcela Ruffo, hermana de la estrella de telenovelas, también se mostró muy conmovida por la partida de su amiga.

"¡Hoy el cielo recibe una reina! Te adelantaste 'Bubbles', pero segura estoy que volveremos a vernos. Hoy empieza tu nueva vida, vuela alto y ¡gracias por todo!", se lee al inicio del mensaje.

Más sobre Victoria Ruffo

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia
2 mins

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

Univision Famosos
Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después
1 mins

Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez
2 mins

Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Univision Famosos
Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas: la actriz solo acepta protagónicos
2 mins

Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas: la actriz solo acepta protagónicos

Univision Famosos
Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas
2 mins

Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"
2 mins

Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"

Univision Famosos

Señaló que Georgina era parte importante de la familia: "Desde que tengo memoria estás en cada instante de nuestras vidas, tu amistad permeó en abuelos, padres, hijos, sobrinos. Te vamos a extrañar, pero cuando llegue el momento será más fácil cruzar el arcoíris sabiendo que estarás ahí. Te quiero 'Bubbles'. ¡Hasta pronto!", se lee en el emotivo mensaje.

Victoria Ruffo y su hermana, Marcela Ruffo, despiden a Georgina Pastor
Victoria Ruffo y su hermana, Marcela Ruffo, despiden a Georgina Pastor
Imagen Victoria Ruffo/Instagram, Marcela Ruffo/Instagram

Victoria Ruffo perdió otra amiga hace unos días

El 16 de abril, la 'Queen de las Telenovelas' se vistió de luto para despedir a otra amiga con la que, incluso, compartió los foros de televisión.

En ese entonces anunció en Instagram el fallecimiento Martha Sofía Guadalupe, con quien trabajó en varias telenovelas.

"QEPD", escribió en la publicación en la que compartió una fotografía de la mujer de 62 años que perdió la vida, quien era conocida en el medio artístico como 'Doc Chiringo'.

Martha Sofía Guadalupe era parte del equipo de producción de telenovelas como Triunfo del Amor, La Madrastra y Las Amazonas.

Victoria Ruffo lamenta la muerte de Martha Sofía Guadalupe, conocida como 'Doc. Chiringo'.
Victoria Ruffo lamenta la muerte de Martha Sofía Guadalupe, conocida como 'Doc. Chiringo'.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram/X
Relacionados:
Victoria RuffoMuertesMuertes de famososCelebridadesFamososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD