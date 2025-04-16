Victoria Ruffo se viste de luto por muerte de querida compañera de telenovelas

Video Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Victoria Ruffo reveló que se encuentra de luto por la muerte de querida amiga y compañera de telenovelas.

La actriz dio a conocer en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Martha Sofía Guadalupe, mujer que estuvo a su lado en varios proyectos televisivos como Triunfo del Amor, La Madrastra y Las Amazonas.

“QEPD”, escribió la intérprete de 62 años en Instagram junto a una fotografía de Martha, quien con el tiempo se convirtió en una amiga tanto de ella como de su familia, ya que en muchas ocasiones estuvo presente en las fiestas de cumpleaños de su hijo José Eduardo Derbez.

La muerte de ‘Doc Chiringo’, como era conocida en redes sociales, tampoco pasó desapercibida en X, donde Victoria Ruffo replicó una fotografía de ella y la doctora.

Victoria Ruffo lamentó el fallecimiento de la ‘Doc Chiringo’. Imagen Victoria Ruffo Instagram / Victoria Ruffo X



Al igual que la llamada ‘Queen de telenovelas’, Marjorie de Sousa y Thalía también le dedicaron un mensaje a la doctora, quien cuidaba de su salud en cada una de las telenovelas en las que trabajaron.

“Mi Martha bella, amiga, siempre alegre, siempre ahí pendiente de mí y de los míos, siempre cuidándome, sé que hoy estás en un lugar mejor y donde no sufrirás. Te vamos a extrañar. Gracias por ser tú quien me recibió y cuido cuando recién comenzaba mi carrera en Méx. Te amo por siempre”, anotó la venezolana.

Familia de ‘Doc Chiringo’ confirmó su fallecimiento en Instagram y así se despidió Marjorie de Sousa. Imagen Doc Chiringo Instagram / Marjorie de Sousa Instagram



Mientras que intérprete de 'Amor a la mexicana' expresó: “¡Amiga linda, te nos adelantaste! Fuiste una persona llena de alegría, amor, disposición, lealtad, fortaleza, empatía, solidaridad.

Además de ser pensante, con una conversación preciosa y profunda, con una facilidad para la poesía y la narrativa fotográfica de libros y textos que discutíamos por horas”.

“Gracias Marthita por estar a mi lado no solo como la doctora de cada una de mis novelas y cuidar de mi salud, sino que también con el tiempo, por acompañarme en la vida ya como amiga”.

Thalía le dedicó un sentido mensaje a la señora Martha. Imagen Thalía / Instagram