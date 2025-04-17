Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas: la actriz solo acepta protagónicos

Video Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Victoria Ruffo anunció que está preparando su regreso a la televisión tras 2 años de ausencia en las telenovelas, su último proyecto fue la segunda parte de 'Corona de Lágrimas' en 2022. Sin embargo, la actriz tiene una particular petición para los productores: solo está dispuesta a aceptar roles protagónicos.

La protagonista de 'La Malquerida' explicó que ser protagonista no es sinónimo de juventud.

"Yo creo que hay protagónicos para todas las edades, protagónico no quiere decir que seas joven, puede ser una dama ya de edad o una 'villanaza'. Hay varias protagonistas, o sea no nada más es la de 18 años", contó en entrevista con el programa Hoy transmitida el 14 de abril.

¿Cuándo regresa Victoria Ruffo a las telenovelas?

El regreso de Ruffo a la televisión se llevaría a cabo en 2026 y sería en una producción bajo el mando del productor José Alberto Castro.

" Ya se está planeando todo para hacer el año que entra, algo con 'El Güero' Castro. Es lo único que puedo adelantar".

¿Por qué Victoria Ruffo se alejó de la televisión?

Ruffo confesó que extraña los foros de televisión y explicó el motivo por el cual quiso alejarse de la pantalla un tiempo.

" La gente de repente se aburre de ver los mismos actores en una y otra y otra y otra que dices: 'Bueno, ¿que no hay más gente?'. Entonces de alguna manera descansas tú y descansa la gente de verte en la pantalla. Haces, de alguna manera, que te extrañen y mientras tanto uno puede hacer teatro, puede hacer cine o puede viajar y estar más tiempo con la familia".

Para la protagonista de 'La Madrastra', el tiempo alejada de los foros le ha permitido estar con su familia, sobre todo disfrutar su debut como abuela de Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay.