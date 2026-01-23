Vadhir Derbez José Eduardo Derbez reacciona a críticas a su hermana Aitana: esto pide a Vadhir Derbez El actor salió en defensa de Aitana Derbez. La pequeña de 11 años recibió duras críticas por su interpretación de ‘Golden’, de Las Guerreras K-Pop.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Hijo de Derbez aclara encuentro con Nodal y Ángela Aguilar y los supuestos celos del cantante

José Eduardo Derbez reaccionó a las críticas que recibió su hermana Aitana por su interpretación de ‘Golden’, de Las Guerreras K-Pop, junto a Vadhir.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez lamentó los comentarios negativos de algunos usuarios de redes, considerando que su hermana solamente tiene 11 años.

PUBLICIDAD

“Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa”, señaló a Despierta América en la emisión del 23 de enero.

“Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre. Pero bueno, también controlar las redes sociales (es difícil)”.

Ante esta situación, José Eduardo dio a conocer la decisión que tomó en conjunto con su novia Paola Dalay sobre su hija Tessa, quien desde su nacimiento se volvió una persona pública.

“De repente… nosotros también hacemos que Tessa no esté tan presente en redes por lo mismo, porque no queremos exponerla a ciertos comentarios que la gente no se mide, pero también es muy fácil hablar atrás de una pantalla”, expresó.

Esto exige José Eduardo a su hermano Vadhir Derbez

Por otro lado, José Eduardo Derbez pidió a su hermano Vadhir tener sus propios hijos para “monetizar” con ellos y no con su hermana menor.