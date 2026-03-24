Victoria Ruffo

¿Victoria Ruffo incluirá a Eugenio Derbez como heredero? Lo tacha de "codo" y su respuesta sorprende

Tras reírse sobre los rumores falsos de su muerte, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre si le heredaría algo a su ex, Eugenio Derbez. La actriz respondió con la honestidad que la caracteriza.

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Por:Ashbya Meré
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Video Victoria Ruffo reacciona así a su supuesto fallecimiento: “¿De qué me morí?”

Victoria Ruffo recientemente reaccionó a los rumores falsos de su muerte y, aunque respondió con humor a los cuestionamientos de la prensa al respecto, también reveló si le heredará algo a Eugenio Derbez.

" ¿De qué me morí? La verdad 'me vale gorro', aquí estoy vivita y coleando todavía", contó a los medios de comunicación en un reciente encuentro, reporto el programa 'Todo para la Mujer'.

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¿Eugenio Derbez será heredero de Victoria Ruffo?

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La prensa compartió con 'La Queen de las Telenovelas' que en algún momento Enrique Guzmán había mencionado que le gustaría que Silvia Pinal le heredara algo. Sin embargo, Victoria Ruffo respondió directa como siempre sobre si heredaría algo a Eugenio Derbez.

" No, yo no voy a dejarle nada (…) Además, bien codo", dijo la actriz con un toque de humor, reportó el programa de radio 'Todo Para la Mujer'.

Uno de los reporteros señaló que Derbez había dicho que no era espléndido por falta de trabajo, pero Ruffo no se quedó callada: "No, no, no, los que son codos son codos, cuando tienen y no tienen".

¿Por qué Victoria Ruffo asevera que Derbez es "codo"?

Esta no es la primera vez que Victoria Ruffo asevera que su ex es "codo". A finales de octubre de 2025, la actriz estuvo en el programa de su hijo José Eduardo Derbez, quien le cuestionó qué le vio a su padre para haber tenido una relación con él.

Una vez más, la actriz fue muy sincera y con humor dijo que no sabía.

"Ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es (…) Fui descubriendo poco a poco todas esas ‘maravillas voladoras’”, contó a su hijo.

En la reciente entrevista con los medios de comunicación, uno de los reporteros le preguntó a la protagonista de Corona de Lágrimas, que puedes ver en ViX, por qué consideraba que el actor era "codo" y si era debido a que no la invitaba a salir o si no le compraba un café.

La actriz aseguró que no hacía nada de eso, incluso los periodistas bromearon si era doña Silvie Derbez quien pagaba y entre risas, Victoria señaló que "era mejor Silvia" que Eugenio.

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