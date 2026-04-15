José Eduardo Derbez

¿José Eduardo se casó en secreto y de forma ilegal?: su novia hace inesperado comentario

En medio de los festejos por su cumpleaños 34, la novia de José Eduardo Derbez hizo un inesperado comentario sobre su relación con el hijo de Victoria Ruffo.

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Por:Elizabeth González
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Video José Eduardo Derbez no quiere repetir lo que vivió con sus padres y Victoria Ruffo reacciona así

José Eduardo Derbez celebró su cumpleaños número 34 este martes 14 de abril. En medio de los festejos, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez recibió un centenar de felicitaciones tanto de amigos, colegas y de su misma familia. Sin embargo, fue el mensaje de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, el que llamó la atención.

Desde muy temprano, la joven, de 24 años, tomó su cuenta de Instagram para dedicarle amorosas palabras al actor y, a la vez, compartir algunas fotografías que rememoran el tiempo que han pasado juntos. Precisamente en este mensaje, ella lo llamó “esposo ilegal”.

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“Hoy cumple años mi persona favorita, el amor de mi vida, el mejor amigo, esposo ilegal y papá del mundo entero”, expresó.

Así felicitó Paola a José Eduardo Derbez por su cumpleaños.
Así felicitó Paola a José Eduardo Derbez por su cumpleaños.
Imagen Paola Dalay / Instagram


“Espero que este nuevo año esté lleno de amor, trabajo, risas, alegrías, pero sobre todo mucha salud, que siempre seas ese hombre divertido, con humor negro, sonriente, que ve los problemas con humor. Y ya, lo demás te lo digo en persona. Te amo con todo mi corazón, ¡feliz cumpleaños amor de mi vida!”, sentenció.

La felicitación de Paola no pasó inadvertida por José Eduardo, quien, además de repostearlo en sus historias de Instagram, agregó: “Te amo, mi amor. Gracias por todo y por ser la mejor y estar siempre, ¡¡¡te amo!!!”.

Paola Dalay no hizo más comentarios sobre el título que le dio a José Eduardo Derbez en su felicitación de cumpleaños, pero probablemente la modelo se refería a que, a pesar de tener una hija en común, todavía no se han casado.

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