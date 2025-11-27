Victoria Ruffo hace dura acusación a Eugenio Derbez sobre la manutención que le daba para su hijo

Video Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Victoria Ruffo hizo un contundente comentario sobre la manutención que su ex, Eugenio Derbez, le daba años atrás para el hijo que comparten, José Eduardo.

La declaración de la actriz llega a meses de que afirmara que el productor “no hizo un buen papel” como “amigo” del retoño que tuvo con ella, ni con los otros dos más grandes, Vadhir y Aislinn.

Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez no le daba el dinero suficiente para José Eduardo

Recientemente, Victoria Ruffo fue cuestionada acerca de lo que pasó tras su separación de Eugenio Derbez en cuanto a lo que tenía que ver con José Eduardo.

“La situación económica que vivió con el señor Eugenio pues de que no daba, no alcanzaban los tres pesos”, le dijo una reportera.

Ante la duda, la estrella de telenovelas respondió, según el video transmitido en el programa ‘Todo para la mujer’ la mañana del 24 de noviembre: “No, y todavía quería cambio, pues no se puede”.

“Es la canción de Chava Flores, ¿no? La de: ‘Ahí te dejo estos tres pesos, y todavía me das cambio, por favor’”, comentó.

La periodista le preguntó “¿cómo era vivir en esta situación?”, ante lo que la artista confesó: “Ya se me olvidó, la verdad, las cosas malas hay que dejarlas afuera”.

Ruffo dio estas declaraciones horas antes de que se confirmara que Aislinn Derbez confirmara que su mamá, Gabriela Michel, murió a causa de un infarto el lunes.

Eugenio se enteró de la noticia mientras estaba en Nueva York, donde asistió a los Emmy International. Ahí, él mencionó a Televisa Espectáculos que lo sentía mucho.

Hasta el momento, Ruffo no se ha pronunciado sobre el deceso de Gabriela, quien fue pareja de Derbez antes que ella.

Eugenio Derbez y el rencor contra Victoria Ruffo

En el pasado, Eugenio Derbez ha confesado que le guardaba coraje a Victoria Ruffo porque, asevera, no le habría permitido convivir con José Eduardo.