José Eduardo Derbez

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

José Eduardo Derbez ventiló que en su reciente viaje a Las Vegas Paola Dalay pidió informes sobre cómo casarse. El actor confesó que sí lo hubieran hecho, pero algo los hizo arrepentirse.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

José Eduardo Derbez y Paola Dalay siempre han externado que el matrimonio no es importante para ellos, pues el compromiso que han creado al formar su familia es lo principal. Sin embargo, recientemente la pareja pensó en casarse, pero algo los detuvo.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez compartió que, durante su viaje a Las Vegas, su esposa preguntó sobre el trámite de boda, el cual los desanimó.

PUBLICIDAD

"Es que estaba muy complicado casarse en Las Vegas", dijo a los medios de comunicación como Despierta América. "Paola fue la que preguntó y pedían como que muchas cosas. Y documentos, ir a firmar, etc. Estaba medio difícil".

Más sobre José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez
2 mins

Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás
1:20

Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Univision Famosos
¡José Eduardo Derbez lo hace otra vez! Aparece con excéntricos lentes que cuestan miles
0:48

¡José Eduardo Derbez lo hace otra vez! Aparece con excéntricos lentes que cuestan miles

Univision Famosos

Confesó que si el proceso fuera más sencillo sí se habrían convertido en marido y mujer: " Sí lo hubiera hecho. Nada más por lo menos para decir me case en Las Vegas".

Sin embargo, reiteró que para ellos el matrimonio no es relevante: "La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Tenemos una hija. Ahora sí que ¿qué más compromiso quieres que una hija? Y los dos estamos muy contentos formando una familia", sentenció.

¿Por qué José Eduardo y Paola Dalay no desean casarse?

En julio, Paola Dalay compartió con la prensa la razón por la que no desean casarse.

Según la influencer, consideran que "un papel firmado" no garantiza la fidelidad. Además, si en algún momento la relación termina se evitan el proceso del divorcio y los gastos que este conlleva. Incluso, dijo que ni siquiera por su hija llegarían al altar.

" Estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos cada quien por su lado. Sí tenemos una hija, pero pues ya sin más", dijo a los medios de comunicación, como 'Ventaneando'.

Por su parte, José Eduardo Derbez compartió en febrero que le da miedo el matrimonio, pues conoce parejas longevas que al casarse terminan y no quiere arruinar su "increíble" relación.


Relacionados:
José Eduardo DerbezPaola Dalay González HernándezBodas de famososLas VegasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD