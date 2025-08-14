¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Video José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

José Eduardo Derbez y Paola Dalay siempre han externado que el matrimonio no es importante para ellos, pues el compromiso que han creado al formar su familia es lo principal. Sin embargo, recientemente la pareja pensó en casarse, pero algo los detuvo.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez compartió que, durante su viaje a Las Vegas, su esposa preguntó sobre el trámite de boda, el cual los desanimó.

"Es que estaba muy complicado casarse en Las Vegas", dijo a los medios de comunicación como Despierta América. "Paola fue la que preguntó y pedían como que muchas cosas. Y documentos, ir a firmar, etc. Estaba medio difícil".

Confesó que si el proceso fuera más sencillo sí se habrían convertido en marido y mujer: " Sí lo hubiera hecho. Nada más por lo menos para decir me case en Las Vegas".

Sin embargo, reiteró que para ellos el matrimonio no es relevante: "La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Tenemos una hija. Ahora sí que ¿qué más compromiso quieres que una hija? Y los dos estamos muy contentos formando una familia", sentenció.

¿Por qué José Eduardo y Paola Dalay no desean casarse?

En julio, Paola Dalay compartió con la prensa la razón por la que no desean casarse.

Según la influencer, consideran que "un papel firmado" no garantiza la fidelidad. Además, si en algún momento la relación termina se evitan el proceso del divorcio y los gastos que este conlleva. Incluso, dijo que ni siquiera por su hija llegarían al altar.

" Estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos cada quien por su lado. Sí tenemos una hija, pero pues ya sin más", dijo a los medios de comunicación, como 'Ventaneando'.

Por su parte, José Eduardo Derbez compartió en febrero que le da miedo el matrimonio, pues conoce parejas longevas que al casarse terminan y no quiere arruinar su "increíble" relación.