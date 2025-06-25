Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Video ¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Victoria Ruffo compartió detalles sobre su estado de salud y respondió a los rumores de que estaba gravemente enferma.

La actriz de telenovelas, quien tuvo que cancelar una de sus presentaciones con la obra teatral 'Las leonas', reveló para Agencia México este 25 de junio que ha estado "enferma un poco de la garganta" y que, tras revisiones médicas, se determinó que padece de "mucha alergia". Describió tener "una tos impresionante y mucho dolor de garganta", lo que a veces se desarrolla como una gripa.

La tos es tan severa que le provoca dolor en el tórax, sintiendo como si hubiera hecho abdominales, según contó.

Victoria Ruffo aclara por qué usa silla de ruedas

La ex de Eugenio Derbez también respondió por qué fue captada usando silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ruffo aclaró que no se debe a una incapacidad para caminar.

"Tengo hernias lumbares y cervicales. No es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas, y obviamente no me da", explicó.

Ruffo prefiere utilizarla para evitar dañarse y proteger sus hernias, las cuales, según ella, "ahí seguirán".

Emocionada por el primer cumpleaños de Tessa

En medio de estos retos de salud, Victoria Ruffo habló de la celebración del primer cumpleaños de su nieta Tessa el próximo 30 de junio.

Ruffo expresó su asombro ante lo rápido que ha pasado el tiempo. "Me manda la invitación mi hijo y digo: 'No lo puedo creer, un año la niña'. O sea, se fue muy rápido", comentó la actriz, añadiendo que esto significa que lleva "más de un año en la obra".

¿Victoria Ruffo espera convivir con Eugenio Derbez en la fiesta de su nieta?