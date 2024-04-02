Eugenio Derbez

¿Victoria Ruffo no fue invitada por los Derbez al baby shower de su nieta? Revelan motivo de su ausencia

El actor compartió cuál será el evento que por fin reunirá a sus papás tras más de 30 años de polémica.

Video Novia de José Eduardo Derbez revela el nombre completo de su hija y no lleva el apellido Derbez

El pasado 28 de marzo, la familia Derbez se reunió en un restaurante de la Ciudad de México para celebrar el primer baby shower en honor a Tessa, la nueva integrante de la familia.

A través de Instagram, Eugenio compartió imágenes del emotivo evento en el que hubo lágrimas provocadas por las cartas que cada uno de los invitados escribió para la bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay que podría llegar al mundo a mediados del 2024.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales notaron la ausencia de Victoria Ruffo y los padres de Paola Dalay.

Ante las críticas, Paola Dalay respondió aclarando que habrá un baby shower para cada familia,

¿Victoria Ruffo no fue invitada al baby shower de los Derbez?

En medio de las especulaciones, José Eduardo Derbez aclaró que la ausencia de Victoria Ruffo en el primer baby shower organizado por la familia Derbez se debe a la separación de sus padres hace más de 30 años, lo que resultó en la formación de dos familias.

“Porque se separaron hace muchos años ellos, son dos familias, va a haber un baby shower de los Derbez y uno de mi mamá", explicó durante una entrevista publicada por Berenice Ortiz en YouTube el pasado 1 de abril.

El conductor aseguró que esta situación no le afecta, ya que habrá un baby shower dedicado a cada familia.

“No, es un baby shower de familias, van a ser varios baby showers, este fue solamente de los Derbez, habrá uno en el que esté mi mamá y la familia de mi mamá", dijo.

José Eduardo también reveló cuáles podrían ser los eventos que marcarían el reencuentro de sus padres después de más de tres décadas de polémica.

“Ya después vendrá el bautizo y estarán todos juntos. Ahí ya lo verán o chance también cuando nazca", adelantó.

Por último, el hermano de Aislinn, Vadhir y Aitana Derbez compartió algunos detalles del ritual que organizaron en el pasado baby shower para celebrar la llegada de su primera hija.

“Fue un baby shower muy lindo, muy tierno que yo disfruté mucho y bueno toda la familia. Evoluciona de muchas formas, todos los días nos caen muchos veintes, estamos felices, nerviosos, son muchas cosas que entre más se acerca el día más nervioso te pones y más cosas te van llegando a la cabeza", compartió.

