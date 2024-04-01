Paola Dalay González Hernández

Novia de José Eduardo responde a críticas por no "contemplar a sus papás" en baby shower organizado por los Derbez

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, enfrentó las críticas por no incluir a su familia en el primer evento dedicado a su hija Tessa.

Por:Paulina Flores
Por:Paulina Flores
Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez, no tardó en responder a las críticas que surgieron tras el baby shower que organizaron para su primogénita, Tessa.

El evento, celebrado en un restaurante de la Ciudad de México, reunió a todos los integrantes de la familia Derbez, incluyendo a Eugenio, Alessandra Rosaldo, Aislinn, Vadhir, Aitana y Kailani.

La ausencia de Victoria Ruffo, la futura abuela, y la familia de Paola desataron críticas y ante las preguntas sobre por qué no se fueron contemplados en la celebración, Dalay respondió contundente.

“Habrá varios baby shower, no es el único. Por favor respiren, ya ni mis papás andan tan preocupados”, escribió en una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram durante el pasado fin de semana.

Novia de José Eduardo Derbez repode a críticas tras primer baby shower.
Novia de José Eduardo Derbez repode a críticas tras primer baby shower.
Imagen Paola Dalay/Instagram

La modelo, de 22 años, también compartió detalles sobre el ritual especial que llevaron a cabo durante el baby shower. En lugar de seguir tradiciones religiosas, la pareja optó por un gesto lleno de amor y conexión.

"La ceremonia que se hizo para ese baby shower no tiene nada que ver con religión. Fue sentarnos a leer unas cartas que nosotros habíamos escrito y a desearle cosas bonitas a Tessa pero nada más, no es nada religioso", explicó.

Paola Dalay responde a quienes preguntan por qué no tiene pancita

La joven contestó a quienes cuestionan el tamaño de su pancita de embarazo, pues destacan que se nota muy poco pese a que se encuentra ya en el tercer trimestre de la dulce espera.

"Pues normal, no está entre mis preocupaciones el tener panza o no tener panza, no es algo malo para la bebé así que da exactamente igual si es enorme o es mini. Cada cuerpo es diferente", destacó.

