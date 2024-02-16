Victoria Ruffo ya le compró un regalo a su nieta y revela qué es

Video Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: la verdadera historia de su boda falsa

Victoria Ruffo debutará como abuela gracias a su primogénito José Eduardo Derbez, quien, junto a su novia Paola Dalay, está esperando ya una niña.

A finales de enero, la pareja estuvo de visita en Despierta América y ahí contaron que la primera actriz “se emocionó muchísimo” cuando le contaron que serán papás.

Luego de haber confirmado ya su felicidad ante la noticia, ahora la llamada ‘Queen de las telenovelas’ reveló si ya compró el primer regalo para su nieta.

¿Qué regalo compró Victoria Ruffo para su nieta?

La actriz confesó que en cuanto supo que sería abuela fue a comprar algo para la bebé. "Le fui a comprar, lo primero, le dije, este va a ser el primer regalo de la niña, ropita para salir del hospital, o sea, la primera ropita que se ponga de recién nacida", contó este 13 de febrero ante la cámara del canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

Sobre si será una abuela "regañona" o consentidora, Victoria Ruffo respondió: "Yo soy regañona, pero sí mimo y también soy linda". La actriz cree que en su papel como abuela también lo va a "maleducar".

Victoria Ruffo dice posaría junto a Eugenio Derbez por su nieta

Desde su separación, en 1997, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han mantenido un tenso vínculo; sin embargo, ella acaba de reconocer que podrían acercarse tras el nacimiento de la hija de José Eduardo.

“Bueno, eso sí, para el bautizo nos tendremos que ver las caras, ¿cómo no?”, dijo.

Ella inclusive compartió si cabría la posibilidad de que ambos, y su nieta, se fotografíen juntos para la portada de alguna revista.

“Pues si nos pagan bien, sí”, indicó, antes de soltar una carcajada, la protagonista de melodramas como La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX.

No obstante, la intérprete aclaró que prefiere desempeñar su papel como abuela de manera independiente al creador de ‘La familia P. Luche’.

“Él por su lado y yo por el mío. Eso siempre”, sentenció en declaraciones para la reportera Berenice Ortiz, que las difundió en su propio perfil de la red social.

Ruffo puntualizó que la convivencia será con cordialidad, toda vez que: “Esta cosa que tenemos siempre con él es mucha broma. Evidentemente, ni lo odio ni me odia, pero traemos ahí este juego, quizá”.

El pasado 26 de enero, ella aseveró que no le gustaría que su nieta se parezca a Eugenio: “Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”, enunció en una plática con Gustavo Adolfo Infante.

¿Victoria Ruffo le pidió a José Eduardo que la hiciera abuela?

Victoria Ruffo se encuentra ilusionada por la inminente llegada de su nieta, pero confesó que no presionó a José Eduardo para que la convirtiera en abuela.

“No pensé que me fuera a emocionar (porque él será papá). Yo decía que me tenía sin cuidado (eso), y (era) verdad”, aseveró la artista.

“No (estuve) molestando a mi hijo con que: ‘Ya, quiero un nieto’, pero ahorita estoy muy contenta”, añadió, aunque recalcó que sólo cuidará “poquito” a la pequeña.