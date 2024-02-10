José Eduardo Derbez y su novia revelan el sexo del bebé: confirman el presunto desliz de Aislinn

Video Así reaccionaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a la revelación del sexo del bebé de José Eduardo

Luego de que presuntamente Aislinn revelara, sin querer, el sexo del bebé que esperan José Eduardo y su novia Paola Dalay, finalmente la pareja confirmó que tendrán una niña, aunque se mostraron muy sorprendidos, pues el médico les había dicho que las probabilidades de que fuera varón eran del 85 por ciento.

La pareja grabó el momento en que se enteraron que tendrían una "hermosa princesa" y lo compartieron en el canal de YouTube del actor.

" Pues mujer, pero nos habían dicho que era 85 por ciento que iba a ser hombre, no manches", dijo José Eduardo visiblemente sorprendido ante la noticia, mientras que Paola no pudo contener las lágrimas de felicidad: " Te va a salir caro", dijo la 'influencer'.

"Ya supimos que es, una hermosa princesa que viene muy sana y ya les estaremos informando más cosas (…) Una princesa en lugar de un príncipe", añadió Derbez.

El comediante también resaltó que los estudios de su pareja "salieron muy bien, lo importante es que estás bien, viene con mucha salud".

José Eduardo y su novia Paola Dalay descubrieron el sexo de su bebé. Imagen José Eduardo Derbez/YouTube

La reacción de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez al saber que tendrán una nieta

La actriz fue la primera en conocer la noticia sobre el sexo del bebé a través de una videollamada.

Los futuros padres primerizos hicieron una dinámica en donde le mostraron una luz rosa, pero el resultado no salió como esperaban, pues através de su teléfono Victoria solo veía una luz blanca, por lo que José Eduardo tuvo que decirle que que era rosa y que tendrían una princesa.

Visiblemente feliz, Ruffo les dijo: " Una niña linda preciosa, linda princesita, ¿qué padre no? Los quiero, que padre, felicidades".

Eugenio Derbez se enteró horas más tarde porque estaba trabajando, pero antes de que conociera el sexo, confesó que deseaba una nieta: "Yo digo que va a ser niña y que vas a enloquecer, una niña", dijo en la videollamada.

Finalmente, se mostró muy feliz cuando le dijeron que esperaban una mujer: "¿En serio? no saben qué gusto me da, yo te lo dije, las niñas en especial, dicen, son daddy’s girl, entonces como que las niñas son más apegadas al papá, menos en el caso de Aitana (risas). La van a disfrutar muchísimo se los juro".

También confesó las cualidades por las que prefiere tener una nieta: "Todo tiene sus pros, contras y demás (…) Los niños son el diablo, bajan, suben, corren, gritan, pegan, rompen y las niñas son mucho más tranquilas, son mucho más cariñosas, menos destructoras. Deben de estar muy contentos. De verdad felicidades, yo soy pro niña, los dos lo saben, así que me da muchísimo gusto".

Así reaccionaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez al conocer que tendrán una nieta. Imagen José Eduardo Derbez/YouTube

¿Cómo se llamará la bebé?

El 31 de enero la pareja estuvo como invitada en Despierta América, en donde compartieron cuáles podrían ser los posibles nombres del bebé, aunque en ese entonces no sabían el sexo.

"José Eduardo (si fuera niño)… ¿si es niña?… Tessa o Loreto, sí (esos son)", contaron en el matutino de TelevisaUnivision.

A finales de enero, Aislinn Derbez fue cuestionada en un evento respecto al embarazo de su hermano, fue ahí donde dio una pista de que ya sabía que tendría una sobrina.

"Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía. Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y también te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kai", expresó la actriz a los medios.