Antes de ser apuñalada, Valentina Gilabert sufrió la muerte de su abuela actriz por un accidente

Video Actor Mario Casillas habla sobre ataque de ‘influencer’ a su ‘nieta’: “Lo que hizo es una barbaridad”

Valentina Gilabert, nieta de la difunta actriz Iliana de la Garza y del actor Mario Casillas, “despertó del coma inducido” a días de que fuera apuñalada presuntamente por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga, la noche del 4 de febrero.

Este jueves 13, los seres queridos de la modelo informaron mediante un comunicado que ya la cambiaron del área de terapia intensiva a la intermedia, así como que está recuperando “la función de hablar y deglutir”.

Abuela de Valentina Gilabert falleció hace un mes tras accidente

En medio de la recuperación de Valentina Gilabert, su abuelo, Mario Casillas, habló por primera vez sobre la pérdida que sufrieron hace un mes, cuando su esposa, Iliana de la Garza, falleció inesperadamente.

En entrevista para ‘Sale el sol’, transmitida ayer, el intérprete en telenovelas como La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX, explicó que su pareja perdió la vida tras tener un accidente.

“Fue un golpe en la cabeza. Se cayó, la ayudé a levantarse, la acosté y [entonces] empezó a temblar y se quedó dormida”, recordó.

“Murió a un lado mío, pero acostada boca abajo, como ella acostumbraba a dormir”, añadió al respecto el también guionista.

Previamente, el 14 de enero, día en que se realizó el velatorio de la artista, su hija, Michelle, compartió con la prensa que su madre tuvo ‘la muerte de los justos’.

“Le dio un paro respiratorio, pero realmente ella estaba dormida, no lo sintió”, indicó ante la cámara del canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

Ahondando al respecto de lo sucedido, Casillas afirmó: “Yo siempre digo que el destino se equivocó, no era ella la que se debía de haber ido, en todo caso, era yo”.

“Se me fueron dos terceras partes de mí con ella. Estoy, de verdad, inconsolable”, confesó, “afortunadamente, tengo una familia muy cariñosa y están cuidándome”.

Mario Casillas habla del ataque a su nieta

Aun atravesando su duelo, Mario Casillas se pronunció acerca de la agresión hacia Valentina Gilabert a manos supuestamente de Marianne Gonzaga.

“Es nieta de cariño […] no la he podido ver, la quiero muchísimo”, aseguró, añadiendo que ella estaba “bien” y “controlada”.

Además, se manifestó referente a la creadora de contenido, quien fue vinculada a proceso: “Lo que la justicia dicte. Lo que hizo fue una barbaridad, no es de gentes normales”.