Valentina Gilabert

Revelan importante noticia sobre salud de Valentina, nieta de famosos actores, tras ser apuñalada

Los familiares de Valentina Gilabert compartieron cómo se encuentra ella a días de que fuera herida con armas blancas presuntamente por parte de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga. Tras el ataque, ella fue inducida al coma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Valentina Gilabert, nieta de la difunta actriz Iliana de la Garza y el actor Mario Casillas, está presentando mejoría en su estado de salud a ocho días de que fuera apuñalada presuntamente por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

La tarde de este 13 de febrero, la familia de la modelo emitió un comunicado en el que brindó actuales detalles de su condición.

Valentina Gilabert “ya despertó del coma”

En el escrito, difundido mediante Instagram, se especificó que Valentina Gilabert “se encuentra en proceso de recuperación”.

“Afortunadamente, su evolución ha sido positiva y ya fue trasladada de la Unidad de Terapia Intensiva a la Unidad de Terapia Intermedia”, puntualizaron.

“En ese sentido, informamos que ella ya despertó del coma inducido en el que se encontraba y fue retirada la ventilación mecánica”, agregaron.

“Poco a poco”, explicaron, la aún adolescente, ya que tiene sólo 18 años, está recobrando “la función de hablar y deglutir”.

Aunque existe un progreso, los seres queridos de la también ‘tiktoker’ detallaron que ella “continúa con drenajes de ambos pulmones”.

Familiares de Valentina Gilabert informaron sobre su estado de salud.
Imagen David Muri/Instagram
Imagen David Muri/Instagram

¿Qué le sucedió a Valentina Gilabert?

La noche del pasado 4 de febrero, Valentina se encontraba en un domicilio, en la Ciudad de México, con su “amigo” José Saíd, expareja de Marianne Gonzaga, por una celebración, según relató su papá, Ernesto Gilabert.

La creadora de contenido llegó hasta el lugar y atacó con cuchillos a la joven, hiriéndola en al menos 14 ocasiones en zonas como el pecho, cabeza, cuello y la mano izquierda.

Tras la agresión, a ella la llevaron a un hospital para que recibiera atención médica, pues tenía “hemorragias internas”.

Además de colocarle “un catéter en la bolsita del corazón para liberar sangre y presión”, igualmente la intubaron y la indujeron al coma, contó su padre a ‘Todo para la mujer’.

El martes, su mamá dio a conocer que su vida seguía “en riesgo”, pero que ya le estaban “bajando la sedación”, por lo que volvía a estar consciente.

“Teniendo mucha ansiedad, por obvias razones, por el trauma”, enunció en conferencia de prensa, “está a ratos abriendo los ojos”.

Por su parte, un juez determinó que Gonzaga fuera vinculada a proceso por el delito de lesiones en agravio de Valentina y que permaneciera presa.

Valentina Gilabert continúa en terapia intensiva tras ser atacada.
Imagen Valentina Gilabert/TikTok/Instagram
Imagen Valentina Gilabert/TikTok/Instagram
