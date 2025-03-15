Abuelo de Valentina Gilabert vive en asilo tras muerte de su famosa esposa y ataque a su nieta

Video Actor Mario Casillas habla sobre ataque de ‘influencer’ a su ‘nieta’: “Lo que hizo es una barbaridad”

Dos meses después de la muerte de la actriz, Iliana de la Garza, su viudo Mario Casillas, reveló que ahora vive en una casa de asistencia, pues sus hijos no quieren que esté solo.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, publicada el 13 de marzo, el histrión de 86 años compartió que tenía pocos días de estar residiendo en un asilo ubicado al sur de la Ciudad de México.

" Mis hijos no me quieren dejar solo y que me pase algo. Tengo tres opciones todavía, estoy pasando un rato a ver si me hallo bien, llevo apenas seis días aquí", contó.

Casillas compartió que ha dejado de hacer algunas actividades cotidianas.

"Mis hijos no quieren que yo maneje ya, pero me voy a dar mis mañas porque es necesario que yo me dé mis vueltas y vaya al súper aunque sea", dijo.

Don Mario reveló que tiene otra opción de casa de retiro, pero también podría mudarse al estado de Jalisco para estar con sus hermanos.

La muerte de su esposa Ileana de la Garza

Mario Casillas lamentó la muerte de su esposa, quien murió el 13 de enero a causa de insuficiencia respiratoria, después de haber sufrido un accidente domestico.

El actor confesó que todavía no lo asimila bien, pues su esposa estaba sana. Según narró, sufrió una caída en su hogar tras resbalarse y él la ayudó a acostarse en la cama. A la mañana siguiente la querida actriz, de 69 años, ya no despertó.

"Fue algo rarísimo, no sé lo que le pasó, se cayó, la levanté, la acosté y a la hora de levantarnos no la pude despertar porque ya había muerto, acostada, dormida. Dicen que es la muerte de los justos, pero qué injusto. ¿Por qué se la llevan así?, si no tenía nada y estaba sana", dijo en la entrevista con pesar.

La relación con Valentina Gilabert

El actor no es pariente consanguíneo de Valentina Gilabert, la adolescente que recibió 14 puñaladas el 4 de febrero, sin embargo, él la considera su nieta porque estaba casado con Iliana de la Garza, su abuela materna.

Casillas señaló que desde el incidente solo la ha visto en dos ocasiones y todavía no entiende por qué Marianne Gonzaga le hizo daño.

"Que cosa tan rara, que niña tan tonta, tan maleducada, todo se dio tan raro. No es un ser humano normal, pudo haber perdido la vida. Valentina fue engañada a esa reunión", dijo.