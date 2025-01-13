Muertes de famosos

Muere Iliana de la Garza, actriz de ‘Sortilegio’ y ‘Salomé’, a los 74 años

El fallecimiento de la artista, quien también apareció en ‘La rosa de Guadalupe’, fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes. Ella estaba casada con el también actor Mario Casillas.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Iliana de la Garza, actriz mexicana que participó en telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘Salomé’, ha muerto a los 74 años.

Por medio de las redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia este lunes 13 de enero.

“Comunican con profundo dolor, el sensible fallecimiento de nuestra consejera, amiga y socia, Iliana de la Garza”, escribieron.

“Fue una actriz que hizo carrera en teatro, cine y televisión. Además, de haber sido una incansable luchadora por los derechos de todas y todos los intérpretes que conforman la ANDI”, señalaron.

Para finalizar, externaron: “Enviamos nuestras más sentidas y profundas condolencias a toda su familia, en especial a su esposo, el señor Mario Casillas, expresidente de nuestro Consejo Directivo”.

La actriz Iliana de la Garza murió a los 74 años.
La actriz Iliana de la Garza murió a los 74 años.
Imagen ANDI/Instagram

En su misiva, la institución reveló la causa del deceso de la artista. Por su parte, su hermano, Armando de la Garza, se pronunció en Facebook.

“Descansa en paz, mi hermana Iliana de la Garza. Una guerrera que siempre fue un pilar y ejemplo para la familia. Hermana hermosa, te extrañaré”, apuntó.

Hermano de Iliana de la Garza, Armando, la despide con emotivo mensaje.
Hermano de Iliana de la Garza, Armando, la despide con emotivo mensaje.
Imagen Armando de la Garza/Facebook

Famosos despiden a Iliana de la Garza

Luego de que trascendiera lo ocurrido, colegas y amigos famosos de Iliana de la Garza recurrieron a plataformas digitales para despedirla.

La presentadora Sugey Abrego, anotó en un ‘post’: “Partiste dejando la huella más bonita en los que te importaban”.

“Te agradezco tu generosidad y a amor a mí, a mi familia. Me enseñaste a tejer para mi sobrino, me dabas consejos. Estabas tan emocionada por tu bisnieto que sólo puedo honrar tu memoria sonriendo por todo como tú lo hiciste”, añadió.

Sugey Abrego dedicó un mensaje de despedida a Iliana de la Garza.
Sugey Abrego dedicó un mensaje de despedida a Iliana de la Garza.
Imagen Sugey Abrego/Instagram

Personalidades como Arlette Pacheco, Violeta Isfel, Alexis Ayala, Lourdes Munguía y Lorena Graniewicz también externaron sus condolencias.

¿Quién era Iliana de la Garza?

Iliana de la Garza nació en Monclova, Coahuila, en 1950. Desde su juventud, mostró pasión por las artes escénicas y empezó su carrera en la década de los 70.

A lo largo de su trayectoria, participó en diversas producciones televisivas, entre ellas ‘Salomé’, ‘Pasión’, ‘Sortilegio’ y ‘La mujer del Vendaval’.

De igual forma, la estrella apareció en series como ‘Mujer, casos de la vida real’, presentada por la difunta Silvia Pinal, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Con esa misma mirada
