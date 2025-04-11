Valentina Gilabert

Marianne Gonzaga busca el perdón de Valentina Gilabert tras ataque: "Está preocupada"

El abogado de Marianne Gonzaga afirmó que ella está preocupada por la salud de Valentina Gilabert tras haberla agredido con un cuchillo.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Marianne Gonzaga estaría buscando tener un acercamiento con Valentina Gilabert para buscar pedir una disculpa y establecer un acuerdo tras el ataque que perpetró hace dos meses, reporta Ventaneando.

“Tenemos que ver si logramos un acercamiento, esto mediante la Fiscalía, mediante sus asesores. Sería parte del arreglo entre nosotros, bueno, entre las partes, y ver qué podemos obtener. Obviamente, siempre con el consentimiento de, en este caso, de la víctima” dijo el abogado de Marianne, Héctor Ponce, en entrevista con Ventaneando el pasado jueves 10 de abril.

Además, la defensa afirmó que su representada se encontraba "preocupada" por la salud de la víctima y por su propia situación, ya que Marianne tiene un bebé de meses al que no ha podido ver.

Actualmente, Marianne permanece en prisión preventiva mientras termina la investigación complementaria. Ante la pregunta de a qué tipo de setencia podría hacerce acreedora, afirmó el show, él respondió que “ todavía estamos ofreciendo datos y medios de prueba, tanto fiscalía como defensa”.

Valentina teme que Marianne quede en libertad

El 18 de marzo de 2025, Valentina Gilabert rompió el silencio y concedió una entrevista en el programa Despierta de NMás. La víctima afirmó que aún tiene miedo de lo que pueda pasar. Además, consciente de que Marianne podría ser liberada por ser menor de edad, dijo que le gustaría “hacer un cambio al respecto”. Y es que, por tener 17 años, la joven podría ser juzgada bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Valentina dijo en entrevista con Danielle Dithurbide sobre lo que espera hacer con este caso: “Me gustaría concientizar sobre la salud mental de los jóvenes; poder reformar la ley y que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos, y es un proceso que tomará tiempo, pero lo voy a hacer”.

La joven también respondió sobre su estado físico y anímico: “La verdad es que ya voy mucho mejor, ha sido un proceso largo y difícil pero estoy saliendo adelante y echándole ganas”.

¿Cuál es el estado actual de Valentina Gilabert?

El padre de Valentina, Ernesto Gilabert, informó que la joven "ha ido mejorando mucho". Sin embargo, aclaró que todavía tendrá que tomar terapias psicológicas y físicas durante meses, "sobre todo la mano, ahorita es cuando empezamos con algo bastante largo, la recuperación".

Por ahora, según contó, su hija quiere tener una vida tranquila y la han "estado tratando de cuidarla".

Valentina Gilabert fue atacada por Marianne 'N' con un cuchillo el pasado 5 de febrero. De acuerdo con lo declarado por su padre, Ernesto Gilabert, ella “recibió como 13 o 14 puñaladas” en zonas como el tórax, por lo que sus pulmones resultaron dañados, y la mano.

