Joven apuñalada por 'influencer' es nieta de famosa actriz que murió recientemente: está en coma
Valentina Gilabert se encuentra en terapia intensiva por la gravedad de las 14 heridas con arma blanca que Marianne Gonzaga le habría provocado con su ataque. El padre de la víctima dio detalles de su salud.
Valentina Gilabert, la víctima que la 'influencer' Marianne Gonzaga apuñaló la noche del 4 de febrero, se encuentra en terapia intensiva por la gravedad de las 14 heridas que tiene.
La modelo, de 18 años, es hija del fotógrafo Ernesto Gilabert, quien fue director artístico de Luis Miguel de 1981 a 1985. Además, la joven es nieta de Iliana de la Garza, famosa actriz de la telenovela 'Sortilegio' que murió el 13 de enero.
El fotógrafo dio detalles del estado de salud de su hija tras el brutal ataque que sufrió.
¿Por qué Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert?
De acuerdo con el relato del papá de la víctima, José Saíd y Marianne Gonzaga habían terminado su relación "hace 5 meses" tras convertirse en padres de Emma.
Valentina tenía "dos semanas" de estar saliendo con José Saíd, por lo cual "no eran novios".
Según narró el fotógrafo, su hija, su pretendiente y una "pareja de amigos" estaban en una reunión cuando Marianne entró al departamento y atacó a Valentina.
" Recibió como 13 o 14 puñaladas, de las cuáles fueron dos en el pulmón izquierdo, una en medio en el tórax, otra en el pulmón derecho, dos en el cuello adelante, otra en la nariz, unas en la cabeza, y muchas en la mano izquierda", contó al programa 'Todo Para La Mujer' este 6 de febrero.
¿Cómo está Valentina Gilabert?
Debido a las "hemorragias internas, le pusieron un catéter en la bolsita del corazón para liberar sangre y presión".
"Lo más riesgoso es que iba a perder la mano seguramente en el sentido de no poder moverla porque le cortaron todos los tendones, estaba muy dañada", pero Gilabert agregó que lograron reconstruírsela.
Ernesto dijo que su hija está intubada y en coma en el área de terapia intensiva.
Diversos medios de comunicación y personalidades del entretenimiento difundieron que se solicitan donadores de sangre para la joven, como Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil.
Marianne Gonzaga está detenida
Tras los hechos acontecidos en un complejo departamental al sur de la Ciudad de México, Marianne Gonzaga fue detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la fiscalía la acusa de "lesiones dolosas", reportó el periodista Carlos Jiménez.
Sin embargo, de acuerdo con el programa 'Todo Para La Mujer', "la 'influencer' va a ser acusada por intento de homicidio sino es que más (…) lo quieren reclasificar a intento de feminicidio", explicó Sugey Ábrego en el show.
También trascendió que al ser menor de edad, pues tiene 17 años, Marianne habría sido presentada ante "un juez para adolescentes", explicó Carlos Jiménez.
