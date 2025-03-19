Valentina Gilabert revela cómo su amiga la engañó para que Marianne la atacara con cuchillo

Video Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa ‘influencer’: así fue captada

Valentina Gilabert rompió el silencio a más de un mes del brutal ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga en febrero pasado. La joven narró por primera vez detalles de la agresión de la ‘influencer’ y de cómo una de sus amigas la llevó al baño con engaños para que fuera embestida.

En entrevista con la periodista Danielle Dithurbide, Valentina Gilabert reveló que aquel 4 de febrero transcurrió como “un día normal” hasta que su amiga Aintzane Ichazo, presunta cómplice de Marianne Gonzaga que se encuentra detenida, la invitó a salir.

“En la tarde me marca esta niña y me dice que si quería ir a su casa a estar un rato, salir… Sí (ella era mi amiga)”, contó en el noticiero de N+ de este 19 de marzo.

“No iba a ir porque al día siguiente era mi primer día de la escuela. Decidí ir y estuvimos un rato platicando. Estaba ella y el otro niño (Akram Amix -que está en el Reclusorio Oriente-). Estuvimos platicando y los niños se fueron por cervezas y yo me metí al baño con ella porque me dijo que la acompañara”, añadió.

Según Valentina, aunque se le hizo rara la petición de su amiga, accedió a acompañarla al baño sin imaginar lo que sucedería después.

“Después de 10 minutos se me hizo muy raro que siguiéramos ahí y le dije que había que salir. Ella me dijo que sí. Cuando salí, Marianne me atacó”, dijo e hizo énfasis en que “el ataque fue inmediato” y “por la espalda”.

Valentina Gilabert sintió que “estaba muriendo” tras ataque

La nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza reveló que debido a que fue atacada "por la espalda” no pudo “hacer mucho”. Sin embargo, trató “de patearla” para defenderse.

Tras el ataque, fue José Said, exnovio de Marianne Gonzaga, quien “llamó a la ambulancia” y la acompañó al hospital.

“Pensé que era un sueño, no pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo. Sentía que realmente me estaba muriendo”, recordó.

“Tenía tres fugas en mis vías respiratorias. Una en la tráquea y dos en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Es algo muy difícil de explicar porque cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones. Es algo muy complicado. Siempre estuve consciente. La verdad fue terrible, pero bueno, en mi cabeza siempre estuve recordándome a mí misma que no me podía quedar dormida”, agregó.

Teme que su agresora quede en libertad

En cuanto al proceso legal, Valentina Gilabert contó que ha tratado de dejar todo en manos de sus abogados. Sin embargo, insistió en que teme por su vida y que Marianne Gonzaga recupere su libertad.

“He preferido no meterme tanto. Confío mucho en mis abogados y en que se logre hacer justicia como se debe. Yo no creo que mi agresora debería estar libre. Sí (estoy consciente de que por su edad su pena podría ser muy corta). La verdad es que me gustaría que se hiciera un cambio (en cuanto a las leyes). Todavía no (se acercan las autoridades), pero sí me gustaría cambiar eso”.

Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga no eran amigas

La también nieta del actor Mario Casillas expuso que, aunque conocía a Marianne Gonzaga, no tenía una relación cercana con ella.

“Sí la conocía, (pero) no, no, nunca fue mi amiga. Hace muchos años la conocí porque teníamos el mismo círculo de amigos, pero nunca fuimos amigas, nunca nos llevamos mal, pero no éramos amigas, ni éramos cercanas”.

Asimismo, habló de los aparentes celos de Marianne: “Al principio no, pero después de cierto tiempo, pues tenía actitudes raras, o sea, para yo demostrarle que no estaba con su expareja”.

Revela secuelas tras apuñalamiento de Marianne Gonzaga

Por último, Valentina Gilabert habló de su recuperación y de las secuelas que presenta tras el ataque con cuchillo de Marianne Gonzaga, quien fue vinculada a proceso el pasado 11 de febrero.

“Fue muy difícil, estuve en coma 5 días, 7 días en terapia intensiva, luego otros en terapia intermedia. Me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones y también en el corazón. La verdad es que sí ha sido muy complicado, y a la fecha todavía tengo secuelas. No voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones, todavía a veces me duelen los pulmones, no puedo caminar mucho, me canso”.