Valentina Gilabert reaparece tras sobrevivir a violento ataque: ¿se le ven las cicatrices?

Video Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa ‘influencer’: así fue captada

Valentina Gilabert, nieta de la difunta actriz Iliana de la Garza, reapareció en redes sociales a un mes de haber sido agredida alegadamente por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

De acuerdo con lo declarado por su padre, Ernesto Gilabert, ella “recibió como 13 o 14 puñaladas” en zonas como el tórax, por lo que sus pulmones resultaron dañados.

PUBLICIDAD

Tras el ataque, la modelo tuvo que ser intervenida en varias ocasiones y permaneció hospitalizada hasta el pasado 18 de febrero, cuando quedó “fuera de peligro” y podía seguir recuperándose en su hogar.

Valentina Gilabert muestra sus cicatrices

Luego de sobrevivir al atentado, este 12 de marzo Valentina Gilabert volvió a las plataformas digitales, específicamente a TikTok.

Por un lado, su hermana, Chloe, publicó un video en el que ambas aparecen bailando al ritmo de la canción ‘Come and get your love’.

La modelo de 18 años lleva vendada su mano izquierda, la cual resultó con más heridas pues ella la usó para protegerse y tuvieron que reconstruírsela con cirugía.

“La gordita preciosa. Te amo mucho”, escribió la chica en la parte de la descripción, añadiendo emojis de corazón rojo.

Valentina Gilabert grabó un tiktok con su hermana Chloe. Imagen Chloe Gilabert/TikTok



Entre tanto, Michelle de la Garza, tía de las jóvenes, compartió una ‘selfie’ en la que, gracias a la cercanía, se pueden apreciar las cicatrices que Valentina tiene en el pecho, cuello y nariz.

“Felices de tenerte en casa. Sin duda eres un milagro. Te amo, mi niña”, anotó, recalcando que también tienen “cosas que celebrar”.

Valentina Gilabert quedó con cicatrices tras el ataque del que fue víctima. Imagen Michelle de la Garza/TikTok



En la sección de comentarios del ‘post’, varios usuarios indicaron que esas “marcas” nunca “debieron haber estado” e igualmente la felicitaron porque ya está “bien”.

Al momento, Valentina no ha contado de viva voz cómo se siente. Ella, junto con sus familiares, se reunieron este miércoles para rendirle un homenaje a la fallecida Iliana de la Garza.

En un clip divulgado por Michelle se evidencia el instante en el que todos sus parientes soltaron globos blancos al cielo, para posteriormente aplaudir.

PUBLICIDAD

“Violines tocando y ángeles cantando. Te amo, mamita. Tus amores juntos honrando tu vida”, apuntó acerca de dicha acción.

Valentina Gilabert estuvo presente en un homenaje que le hicieron a su abuela, la difunta actriz Iliana de la Garza. Imagen Michelle de la Garza/TikTok

Presuntos responsables del ataque a Valentina Gilabert detenidos

Al tiempo que Valentina Gilabert retoma la normalidad, tres personas están siendo investigadas por el atentado que sufrió.