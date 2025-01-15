Muertes de famosos

¿De qué murió Iliana de la Garza, actriz de ‘Salomé’? Sufría el fallecimiento de su hija

El fallecimiento de la artista, quien también apareció en ‘La rosa de Guadalupe’, fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes este 13 de enero. Ahora sus hijos revelan la causa de su deceso y el dolor que enfrentó durante sus últimos años.

La mañana de este lunes 13 de enero se informó que Iliana de la Garza, reconocida por su trabajo en telenovelas como ‘Salomé’ y ‘Sortilegio’, falleció a los 74 años.

Aunque la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó el deceso de la actriz mediante un mensaje en redes sociales, no reveló cuál fue la causa.

¿De qué murió Iliana de la Garza?

A un día de la partida de Iliana de la Garza, se llevó a cabo su velación en una funeraria en la Ciudad de México este martes 14 de enero.

Ahí, los hijos de la intérprete, Michelle y Ernesto, a quienes procreó con el actor Mario Casillas, compartieron que su mamá tuvo ‘la muerte de los justos’ y “no sufrió”.

“Le dio un paro respiratorio, pero realmente ella estaba dormida, no lo sintió”, dijo ella en entrevista para el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

“Se fue bien, se fue en paz y ya descansa con mi hermana”, puntualizó, recordando que la artista sufrió la pérdida de su primogénita, Marly, “hace cinco años”.

Al respecto, puntualizó que para la estrella de melodramas “fue muy difícil” el proceso del duelo, por lo que la calificó como “una mujer muy guerrera”.

Hijos de Iliana de la Garza.
Hijos de Iliana de la Garza.
Imagen Agencia México y Marly Cotop/Instagram

Los restos de Iliana de la Garza serán incinerados

En esta misma oportunidad, Michelle y Ernesto aclararon que “nunca” conversaron con Iliana de la Garza sobre su última voluntad.

Por lo mismo, ellos llegaron a la decisión de que los restos de su progenitora sean cremados este miércoles 15, y descansen en el mismo lugar en el que se encuentra Marly.

Además, le darán el último adiós en una “misa familiar”, es decir, a puertas “cerradas” para el público. Se desconoce si podrán estar presentes algunas celebridades que fueron sus colegas.

