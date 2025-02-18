Valentina Gilabert aparece en silla de ruedas tras ser apuñalada y rompe el silencio

Video Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa ‘influencer’: así fue captada

La tarde del martes 18 de febrero, Valentina Gilabert salió del hospital tras el brutal ataque que sufrió a manos de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga, quien la apuñaló 14 ocasiones en zonas como el cuello, la nariz, la cabeza y la mano izquierda.

Acompañada de sus padres y personal de la clínica, la nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza abandonó el hospital en silla de ruedas, la mano izquierda vendada y vistiendo una sudadera negra que cubría parte de su cuello y cabeza, según imágenes difundidas por el servicio de noticias N+.

Valentina Gilabert habla por primera vez tras ataque de Marianne Gonzaga

A su salida de un hospital privado en la Ciudad de México, Valentina Gilabert rompió el silencio tras el brutal ataque de Marianne Gonzaga, quien el pasado 11 de febrero fue vinculada a proceso por el delito de lesiones dolosas.

“Valentina, ¿ya estás mejor? ¿Algún mensaje que quieras decir?”, le preguntan, a lo que ella, mirando brevemente a la cámara señala: “Muchas gracias por todo su apoyo”.

Al respecto, Ayrton Marín Becerril, abogado de Valentina y la familia Gilabert, reveló a la periodista Pamela Cerdeira que la joven “seguirá su recuperación en casa” y que, debido a las lesiones sufridas, requerirá un tratamiento de fisioterapia, alegando que sería muy pronto determinar si tendrá algún tipo de “secuela permanente”.

Más tarde, la familia de Valentina Gilabert dio a conocer por medio de un comunicado el alta médica de la joven, detallando que "continuará con su recuperación cercan a su familia y bajo observación médica".

Asimismo, informaron que el proceso legal en contra de Marianne Gonzaga continúa "en completa coadyuvancia con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México" con el firme propósito de "llegar a la verdad histórica de los hechos acontecidos el pasado martes 4 de febrero".

En esta misma misiva, Valentina Gilabert agradeció nuevamente el apoyo de lo médicos y de todas las personas que donaron sangre.

"Gracias a toda la gente que estuvo pendiente de mí y de mi salud, a los doctores que me ayudaron a salir adelante y a todas las personas que donaron sangre, me siento mejor y confiada de que todo va a salir bien, siempre sentí el apoyo, de verdad gracias".

Familiares de Valentina Gilabert reportan su alta médica. Imagen Chloe Gilabert / Instagram

Valentina Gilabert fue apuñalada por Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert fue apuñalada en 14 ocasiones, presuntamente, por Marianne Gonzaga la madrugada del 4 de febrero.

De acuerdo con el padre de la modelo, dos puñaladas ocurrieron “en el pulmón izquierdo”, otro “en medio en el tórax”, otro “en el pulmón derecho, dos en el cuello adelante, otra en la nariz, unas en la cabeza, y muchas en la mano izquierda”.

Aunque se desconocen más detalles sobre la salud de Valentina, el pasado 16 de febrero su familia informó que la joven había despertado del coma inducido y había recuperado la capacidad de hablar y deglutir después de nueve cirugías.