'Influencer' que presuntamente atacó a nieta de fallecida actriz fue vinculada a proceso

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Marianne Gonzaga fue vinculada a proceso por el delito de lesiones en agravio de Valentina Gilabert, por lo cual la 'influencer' de 17 años continuará en internamiento en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, dictaminó un juez en la audiencia que se llevó a cabo este 11 de febrero, la cual habría durado 5 horas.

De acuerdo con la información trascendida, se iniciará un "proceso penal" y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Héctor Ponce, abogado de Marianne Gonzaga, dijo a los medios de comunicación previo a la audiencia que Marianne "está arrepentida por toda esa situación".

Cynthia Cortinas, madre de presunta agresora, y el hermano de la 'influencer' llegaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, para estar presentes.

Según el periodista Carlos Jiménez, Marianne no había recibido ninguna visita hasta hasta el pasado 10 de febrero, cuando su mamá acudió al Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México.

Marianne Gonzaga habría amenazado a Valentina Gilabert

Ayrton Marín, abogado de la familia Gilabert, explicó a 'Telediario Nocturno' que Marianne Gonzaga ya habría amenazado a su cliente "de muerte", pero el ataque que la mantiene en coma inducido fue sorpresivo.

Gonzaga presuntamente agredió a Gilabert en el departamento de su expareja, un joven de nombre José Saíd Becerril, quien estaría saliendo con Valentina desde "hace dos semanas", según narró Ernesto Gilabert, padre de la víctima, y también aclaró que "no eran novios".

La presunta agresora fue detenida y llevada al el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México, donde ha permanecido en "internamiento preventivo" desde la madrugada del 5 de febrero.

Valentina Gilabert continúa continúa delicada, informó su padre Ernesto Gilabert a ravés de un comunicado el 10 de febrero.