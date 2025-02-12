Valentina Gilabert

¿Valentina Gilabert, nieta de difunta actriz, sigue en coma tras ser apuñalada?: su estado de salud

La madre de la joven modelo dio a conocer detalles de su actual condición a una semana del ataque del que fue víctima presuntamente por parte de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Mauren Papon, madre de Valentina Gilabert, nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza, reveló cuál es el estado de salud de la joven a una semana de que fuera apuñalada presuntamente por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

La tarde de este 11 de febrero, luego de que la creadora de contenido fuera vinculada a proceso por el delito de lesiones en agravio de la modelo, los padres de Valentina ofrecieron una conferencia de prensa.

Ahí, la mamá de la chica de 18 años afirmó que su vida continúa “en riesgo”, por lo que “las próximas horas van a ser claves”.

“Sigue en terapia intensiva, esperemos que pueda pasar a intermedia en los próximos días, pero todavía no hay certeza”, dijo.

¿Valentina Gilabert aún está en coma?

Luego de que la noche del pasado martes 4, Valentina Gilabert fuera atendida tras recibir al menos 14 cuchillazos alegadamente de parte de Marianne Gonzaga, los doctores le indujeron el coma.

Tras este tiempo, su madre, Mauren Papon, reveló al respecto que los especialistas han empezado a sacarla de dicha fase.

“Le están apenas bajando la sedación, entonces es poquito a poquito. Sí, está como despertando, teniendo mucha ansiedad, por obvias razones, por el trauma”, relató.

“Está a ratos abriendo los ojos, sabe que estamos presentes, por supuesto”, sentenció, refiriéndose al apoyo que le han brindado.

Ella puntualizó que “esperan que no” requieran hacer más operaciones a la adolescente toda vez que vigilan que “lo que se ha hecho vaya cicatrizando” y mejorando.

Sin embargo, aún le realizan “drenajes en los dos pulmones”, los cuales resultaron “lastimados”, al igual que “varias partes del cuerpo”.

“Son tantas zonas afectadas que finalmente pues el estado general está crítico”, señaló, “esas heridas están sanando, están viendo cómo”.

Mano de Valentina Gilabert fue reconstruida

En cuanto a la condición de la mano izquierda de Valentina Gilabert, en la que tuvo diversas lesiones, Mauren Papon especificó que “se le hizo cirugía reconstructiva”.

“Tenemos la esperanza de que pueda recobrar el uso completo”, indicó, aclarando que por el momento no existe seguridad de que así vaya a ser.

Valentina Gilabert continúa en terapia intensiva tras ser atacada.
Imagen Valentina Gilabert/TikTok/Instagram
