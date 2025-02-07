Nieta de fallecida actriz no sería la “única víctima” de ‘influencer’ que la apuñaló

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Marianne Gonzaga, quien apuñaló a Valentina Gilabert, nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza, habría afectado a más personas, de acuerdo con nueva acusación.

Este viernes 7 de febrero, Chloe Gilabert, hermana de la modelo, quien se encuentra en coma, compartió un comunicado en sus historias de Instagram.

En el escrito, realizado por la asociación Hermanas Aliadas A.C., se señala: “Lamentablemente, Valentina no es la única víctima de Marianne”.

Marianne Gonzaga, izquierda, Valentina Gilabert, derecha. Imagen Marianne Gonzaga/Valentina Gilabert/TikTok

“Esta persona ha cometido actos de violencia repetidos contra otras mujeres, demostrando un patrón de agresión que no puede ser ignorado”, indican.

“A tan corta edad [17 años], se ha revelado como una potencial agresora, capaz de infligir daños significativos a sus víctimas”, agregan.

De acuerdo con la agrupación, la creadora de contenido, quien es mamá de una bebé de seis meses, “ha cometido” delitos como “amenazas”.

“Y uno de los más graves: pornografía infantil, un acto de violencia extrema y una violación a los derechos de las personas”, explican.

En la misiva también se expresa: “Exigimos con urgencia a las autoridades que tomen acciones inmediatas para hacer justicia, no solo para Valentina, sino para todas las víctimas que han sufrido agresiones y violencia por parte de Marianne”.

“Es indispensable que se garantice una respuesta efectiva y pronta ante esta grave situación. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias”, externan.

Para finalizar, el colectivo mexicano realiza un importante llamado: “Si has sido víctima de Marianne ‘N’, denuncia”.

Chloe, hermana de Valentina Gilabert, víctima de Marianne Gonzaga, compartió el comunicado de Hermanas Aliadas A.C. Imagen Chloe Gilabert/Instagram

¿Marianne Gonzaga realizaba amenazas o agresiones?

Previo a estas imputaciones, el 6 de febrero, Infobae reportó la filtración de un audio en el que se escucha la voz de una mujer, supuestamente Marianne Gonzaga, haciendo una amenaza.

“Soy Marianne, neta no te va a convenir que te metas con nosotros porque yo tengo un ching… de paro, y tú lo sabes”, se escucha en el material difundido en el sitio web de medio.

“He quemado un ching… de gente y entonces no te conviene que te metas con ellas. Yo digo que le vayas bajando de huev…, que bajes las cosas porque neta te va a ir muy mal”, también se oye.

“Tengo hasta amigos narcos que te pueden hacer cosas, mejor bájale de huev… porque tengo muchas amistades”, concluye.

El diario detalla que “se desconoce hacia quién iba dirigida” la grabación, de la que tampoco puntualizaron el origen exacto.

Por su parte, la presentadora Mónica Castañeda, de ‘Ventaneando’, apoyó las versiones de que la ‘tiktoker’ habría tenido comportamientos inadecuados.

“En redes sociales hay muchos videos de esta joven, quien es la detenida, la presunta agresora, en donde se le ve en otros momentos agrediendo a otros jóvenes en pleitos, en golpes”, aseveró durante la emisión de hoy.