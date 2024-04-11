Muertes de famosos

¿De qué murió la actriz Thelma Dorantes? Esto se sabe

El pasado 10 de marzo se confirmó el fallecimiento de la actriz mexicana Thelma Dorantes, una semana después de que estrenó obra de teatro. Habría presentado “malestar estomacal”.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Paulina Flores.
Video Elenco de Mi Corazón es Tuyo de luto: lo que se sabe sobre la muerte de una de sus actrices

Thelma Dorantes murió el 10 de abril a la edad de 74 años, apenas una semana después de estrenar su última obra teatral, titulada “Amo su inocencia, 17 años”.

La noticia de su partida sorprendió al mundo del espectáculo, y las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia para su familia.

PUBLICIDAD

María Sorté compartió con tristeza: “Me entero con gran pesar de que mi querida Thelma Dorantes ha partido a la Casa del Señor. Que Dios conceda paz a su hijo y a todos sus seres queridos en este momento difícil. ¡Descanse en paz!”.

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos

La Asociación Nacional de Intérpretes también confirmó su fallecimiento a través de sus plataformas digitales.

Thelma Dorantes, conocida por su destacada participación en melodramas como “Mi Corazón es Tuyo”, “Fuego en la Sangre”, “La Rosa de Guadalupe” y “Una Familia de Diez”, deja un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión.

¿De qué murió Thelma Dorantes?

Hasta el momento, la familia de la reconocida actriz no ha emitido información sobre el fallecimiento o las causas de este.

Sin embargo, el periodista Carlo Uriel reportó en Twitter que la actriz habría falleció el 10 de abril alrededor de las 10:30 de la mañana en su casa en la Ciudad de México.

Asimismo, Sebastián Reséndiz, reportero del programa Hoy, informó en Twitter que Thelma Dorantes supuestamente presentó malestares relacionados con una presunta gastroenteritis previo a su muerte.

“Descanse en paz doña Thelma Dorantes, la actriz de telenovelas, teatro y programas unitarios perdió la vida hoy (10 de abril) por la mañana. El lunes comenzó con malestar estomacal tipo gastroenteritis y pidió permiso en la obra de teatro que estrenó el viernes para realizarse unos estudios”, escribió.

Reportero de Hoy revela los supuestos malestares que presentó la actriz antes de su muerte.
Reportero de Hoy revela los supuestos malestares que presentó la actriz antes de su muerte.
Imagen Sebastián Reséndiz/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesMi corazón es tuyoTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD