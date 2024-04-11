¿De qué murió la actriz Thelma Dorantes? Esto se sabe

Video Elenco de Mi Corazón es Tuyo de luto: lo que se sabe sobre la muerte de una de sus actrices

Thelma Dorantes murió el 10 de abril a la edad de 74 años, apenas una semana después de estrenar su última obra teatral, titulada “Amo su inocencia, 17 años”.

La noticia de su partida sorprendió al mundo del espectáculo, y las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia para su familia.

María Sorté compartió con tristeza: “Me entero con gran pesar de que mi querida Thelma Dorantes ha partido a la Casa del Señor. Que Dios conceda paz a su hijo y a todos sus seres queridos en este momento difícil. ¡Descanse en paz!”.

La Asociación Nacional de Intérpretes también confirmó su fallecimiento a través de sus plataformas digitales.

Thelma Dorantes, conocida por su destacada participación en melodramas como “Mi Corazón es Tuyo”, “Fuego en la Sangre”, “La Rosa de Guadalupe” y “Una Familia de Diez”, deja un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión.

¿De qué murió Thelma Dorantes?

Hasta el momento, la familia de la reconocida actriz no ha emitido información sobre el fallecimiento o las causas de este.

Sin embargo, el periodista Carlo Uriel reportó en Twitter que la actriz habría falleció el 10 de abril alrededor de las 10:30 de la mañana en su casa en la Ciudad de México.

Asimismo, Sebastián Reséndiz, reportero del programa Hoy, informó en Twitter que Thelma Dorantes supuestamente presentó malestares relacionados con una presunta gastroenteritis previo a su muerte.

“Descanse en paz doña Thelma Dorantes, la actriz de telenovelas, teatro y programas unitarios perdió la vida hoy (10 de abril) por la mañana. El lunes comenzó con malestar estomacal tipo gastroenteritis y pidió permiso en la obra de teatro que estrenó el viernes para realizarse unos estudios”, escribió.