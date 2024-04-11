Muere repentinamente actriz de Fuego en la Sangre y Una Familia de Diez

Video Elenco de Mi Corazón es Tuyo de luto: lo que se sabe sobre la muerte de una de sus actrices

El mundo del espectáculo está de luto una vez más tras la inesperada partida de la actriz mexicana Thelma Dorantes, quien falleció el 10 de abril a la edad de 74 años.

La noticia fue confirmada por el periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel y María Sorté a través de las redes sociales.

“Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Thelma Dorantes. Todavía no se sabe el motivo. Descanse en Paz”, publicó el comunicador el 10 de marzo en Instagram.

Según el periodista de espectáculos Carlo Uriel, la actriz falleció alrededor de las 10:30 a.m. en su residencia en la Ciudad de México.

Hasta el momento, los familiares no han emitido declaraciones sobre el fallecimiento ni se han revelado las causas exactas. Sin embargo, el reportero del programa Hoy, Sebastián Reséndiz, compartió en X que la actriz podría haber experimentado un malestar estomacal.

“Descanse en paz doña Thelma Dorantes, la actriz de telenovelas, teatro y programas unitarios perdió la vida hoy por la mañana. El lunes comenzó con malestar estomacal tipo gastroenteritis y pidió permiso en la obra de teatro que estrenó el viernes para realizarse unos estudios”, reportó.

Con gran tristeza me entero que mi querida Thelma Dorantes ha partido a la Casa del Señor.

Que Dios le otorgue a su hijo y a toda su gente amada esa Paz que sobrepasa todo entendimiento, para que encuentren consuelo.

¡Descanse en Paz! 🙏🌹 pic.twitter.com/6bnAVcDpBK — María Sorté (@msorteoficial) April 11, 2024



La actriz Thelma Dorantes había compartido su última publicación en Instagram. En ella, extendía una cordial invitación para asistir a la obra de teatro titulada 'Amo su inocencia, 17 años, en la que participaba junto a un elenco destacado que incluía a Carlos Eduardo Rico, Alicia Encinas, Indra Duarte, Angélica Escamilla, Alex Guevara y Ángel Zozaya, entre otros.

En las redes sociales, tanto seguidores como famosos han expresado sus condolencias a la familia de la actriz. Maribel Guardia, Claudia Lizaldi y Laura Zapata se encuentran entre quienes han compartido palabras de afecto.

"Con gran tristeza me entero de que mi querida Thelma Dorantes ha partido a la Casa del Señor. Que Dios le otorgue a su hijo y a toda su gente amada esa Paz que sobrepasa todo entendimiento, para que encuentren consuelo. ¡Descanse en Paz!", expresó María Sorté.

¿Quién era Thelma Dorantes?

Thelma Dorantes, con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro y televisión, dio sus primeros pasos como actriz de cine en la película ‘Casos de alarma’.

Dejó un legado también en televisión donde trabajó en telenovelas como ‘María Isabel’ (1997); ‘Pueblo chico, infierno grande’ (1997), ‘Clase 406’ (2003); ‘Fuego en la sangre’ (2008); ‘Mi corazón es tuyo’ (2014) y la última ‘Papá a toda madre’ (2017).

Su trabajo también destacó en programas unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’ además de shows de comedia como ‘Una Familia de Diez’; ‘Al derecho y al derbez’ y ‘Chespirito’.