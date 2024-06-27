Tekashi 6ix9ine regresa a Estados Unidos y rompe el silencio con contundente mensaje

Video “¡Estoy mala!”: esto hace Yailin en pleno cumpleaños de Tekashi tras acusarse de violencia

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, regresó a Estados Unidos después de un largo periodo de incertidumbre legal en República Dominicana. El polémico rapero estuvo retenido durante seis meses en el país caribeño debido a una acusación por agresión.

Este miércoles 26 de junio, Tekashi 6ix9ine sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram al publicar en sus historias que ya estaba de regreso en la Unión Americana. En el clip, de escasos 10 segundos, se le puede ver feliz bajando de un avión privado.

Después de 6 meses de estar retenido en República Dominicana, Tekashi pudo regresar a Estados Unidos. Imagen Instagram / @6ix9ine



Seguido de esta grabación, el intérprete posteó un anuncio en donde declaró: "Me quedé callado dejando que se inventaran todo tipo de falsas noticias. Quisieron provocarnos para que nosotros respondiéramos y darles el contenido que ustedes necesitan. En los últimos seis meses, sin estar activo ni responder a nada, me di cuenta de que yo soy el dolor de ustedes".

El rapero dio un mensaje contundente a través de sus historias de Instagram. Imagen Instagram/ @6ix9ine

¿Por qué estuvo Tekashi retenido en República Dominicana?

El 15 de octubre de 2023, Tekashi fue arrestado en un hotel de Samaná por supuestamente agredir físicamente, dos días antes de su detención, al músico y productor Diamond La Mafia, a varios miembros de su equipo de trabajo y a su pareja Yailin 'La más viral' en un estudio ubicado en La Vega en República Dominicana.

Tras el incidente, Tekashi fue arrestado y liberado bajo fianza de 500 mil pesos dominicanos (aproximadamente 8 mil 800 dólares), sin embargo, la jueza Faustina Veloz le negó salir del país, y le impuso varias restricciones que debía cumplir, entre ellas: una orden de alejamiento hacia sus supuestas víctimas, tomar varias sesiones de terapia para controlar su ira, y presentarse en el juzgado durante seis meses.

Diamond La Mafia dio a conocer cómo quedaron sus colaboradores tras la presunta golpiza de Tekashi 6ix9ine. Imagen Instagram/ @diamondlamafia

Tekashi y sus problemas con la justicia

Este no fue su primer encuentro con la justicia, en 2019 fue sentenciado a dos años de prisión por su vinculación con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods en Nueva York. En esa ocasión, su colaboración con las autoridades le permitió evitar una condena mucho más severa.

A la par de sus problemas en República Dominicana, Tekashi también enfrentó otras dificultades en Estados Unidos. El 18 de abril de este año, TMZ informó que las autoridades del condado de Palm Beach, Florida, realizaron un operativo en su residencia en Lake Worth, en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Durante este procedimiento, se le incautaron varios artículos y vehículos, y aunque no se revelaron los detalles específicos sobre esta operación, se especuló que la razón estaba relacionada con asuntos y problemas fiscales.

El 17 de enero de 2024, Tekashi volvió a enfrentar otra acusación en República Dominicana por presunta violencia de género en contra de su pareja Yailin ‘La Más Viral’ y la madre de esta, Wanda Díaz.

En la audiencia, la reggaetonera negó que Tekashi la hubiera agredido, mientras que la madre de la cantante no se presentó por problemas de salud.

La polémica relación de Tekashi y Yailín

La relación entre Yailin 'La Más Viral' y Tekashi 6ix9ine ha sido un torbellino de altibajos públicos. Desde su arresto por agresión en diciembre de 2024 hasta su fugaz rompimiento, la pareja se ha mantenido junta a pesar de las explosivas acusaciones y discusiones en redes sociales.

Yailin y Tekashi de paseo en República Dominicana. Imagen Instagram / @yailinlamasviralreal