Autos de lujo de Tekashi 6ix9ine son incautados por agentes federales en Florida

Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Tekashi 6ix9ine estaría en problemas legales con las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con un informe de TMZ este 18 de abril.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach, en el estado de Florida, indicó al medio “que fueron enviados a la casa” que el cantante tiene “en Lake Worth” el miércoles 17 de abril.

Su misión, detallaron, “era ayudar a los agentes del IRS (Servicio de Impuestos Internos) en la realización de una operación”.

En el reporte se puntualiza que la institución no brindó “más información sobre la naturaleza exacta” del procedimiento, “pero hay algunas pistas bastante claras”.

Incautan automóviles a Tekashi 6ix9ine

Basándose en las fotografías y videos que lograron obtener, TMZ afirma que Tekashi 6ix9ine no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el cateo.

Además, exponen que han “confirmado que los agentes se presentaron” en la residencia “para apoderarse de las cosas” del rapero.

“Testigos” aseguraron que los “agentes terminaron confiscando múltiples artículos de la casa” del intérprete de ‘Gooba’.

“Otras personas fueron vistas hablando con los agentes y parece que incluso se llevaron algunos vehículos en la propiedad”, expuso el medio.

Según el reportaje, “varios carros fueron” decomisados. El sitio web consiguió “fotos de al menos dos” coches “que fueron incautados”.

En las imágenes, se aprecia que en uno de los autos colocaron una calcomanía en la que se lee “United States Goverment Seizure” y “Daniel Hernández”, nombre real del trapero.

Tekashi 6ix9ine appears to have gotten a surprise visit from Internal Revenue Service (IRS) agents looking to collect on Wednesday.



Any Thoughts???#Tekashi6ix9ine #Lovelytitv pic.twitter.com/l9GR5NhYiS — lovelyti (@lovelyti) April 18, 2024

Las postales también permiten observar que el otro vehículo aparentemente tiene estrellado el vidrio de una de las ventanas.

Acerca del paradero de Tekashi, “fuentes con conocimiento directo” aseveraron “que todavía está” en República Dominicana, donde presuntamente radica con su pareja, Yailin La Más Viral.

¿Por qué incautaron las propiedades de Tekashi?

TMZ comparte que “todavía no está claro” qué es “exactamente todo esto”, refiriéndose al motivo por el que las autoridades procedieron contra Tekashi 6ix9ine.

“Por supuesto, el hecho de que el IRS esté involucrado nos hace pensar que todo está relacionado con los impuestos”, aclararon.

El medio contactó a la instancia para obtener información al respecto; sin embargo, no obtuvieron respuesta inmediata.