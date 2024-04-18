Tekashi 6ix9ine

Autos de lujo de Tekashi 6ix9ine son incautados por agentes federales en Florida

La Oficina del Sheriff de Palm Beach confirmó a TMZ que “fueron enviados a la casa” que el cantante posee en Lake Worth. El medio obtuvo fotografías que muestran dos vehículos siendo confiscados.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Tekashi 6ix9ine estaría en problemas legales con las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con un informe de TMZ este 18 de abril.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach, en el estado de Florida, indicó al medio “que fueron enviados a la casa” que el cantante tiene “en Lake Worth” el miércoles 17 de abril.

PUBLICIDAD

Su misión, detallaron, “era ayudar a los agentes del IRS (Servicio de Impuestos Internos) en la realización de una operación”.

En el reporte se puntualiza que la institución no brindó “más información sobre la naturaleza exacta” del procedimiento, “pero hay algunas pistas bastante claras”.

Incautan automóviles a Tekashi 6ix9ine

Basándose en las fotografías y videos que lograron obtener, TMZ afirma que Tekashi 6ix9ine no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el cateo.

Más sobre Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?
2 mins

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

Univision Famosos
Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero
2 mins

Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia
1:00

Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia

Univision Famosos
Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa
1:13

Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia
2 mins

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

Univision Famosos
Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto
1 mins

Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto

Univision Famosos
¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda
2 mins

¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

Univision Famosos
Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video
0:54

Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Univision Famosos
Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin
1 mins

Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin

Univision Famosos

Además, exponen que han “confirmado que los agentes se presentaron” en la residencia “para apoderarse de las cosas” del rapero.

“Testigos” aseguraron que los “agentes terminaron confiscando múltiples artículos de la casa” del intérprete de ‘Gooba’.

“Otras personas fueron vistas hablando con los agentes y parece que incluso se llevaron algunos vehículos en la propiedad”, expuso el medio.

Según el reportaje, “varios carros fueron” decomisados. El sitio web consiguió “fotos de al menos dos” coches “que fueron incautados”.

En las imágenes, se aprecia que en uno de los autos colocaron una calcomanía en la que se lee “United States Goverment Seizure” y “Daniel Hernández”, nombre real del trapero.

Las postales también permiten observar que el otro vehículo aparentemente tiene estrellado el vidrio de una de las ventanas.

Acerca del paradero de Tekashi, “fuentes con conocimiento directo” aseveraron “que todavía está” en República Dominicana, donde presuntamente radica con su pareja, Yailin La Más Viral.

¿Por qué incautaron las propiedades de Tekashi?

TMZ comparte que “todavía no está claro” qué es “exactamente todo esto”, refiriéndose al motivo por el que las autoridades procedieron contra Tekashi 6ix9ine.

PUBLICIDAD

“Por supuesto, el hecho de que el IRS esté involucrado nos hace pensar que todo está relacionado con los impuestos”, aclararon.

El medio contactó a la instancia para obtener información al respecto; sin embargo, no obtuvieron respuesta inmediata.

Por su parte, el abogado del rapero, Lance Lazzaro, declaró: “Estamos evaluando la situación y emitiremos un comunicado en el momento oportuno”.

Relacionados:
Tekashi 6ix9inePolémicas de famososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD