Actor Steve Buscemi recibe puñetazo en la cara mientras caminaba en Nueva York: lo trasladaron al hospital

Steve Buscemi, reconocido por sus actuaciones en películas como ‘Armageddon’ y ‘Pulp fiction’, fue golpeado mientras caminaba en las avenidas de Nueva York.

“Lo agredieron en Mid-Town Manhattan, otra víctima de un acto de violencia al azar en la ciudad”, dijo el publicista del actor en un comunicado a The Post este 12 de mayo.

Steve Buscemi fue hospitalizado tras recibir puñetazo

El Departamento de Policía local detalló que Steve Buscemi estaba recorriendo Kips Bay, el miércoles 8 de mayo, cuando un hombre se acercó y lo golpeó en la cara, según reporta el medio.

El ataque sucedió a plena luz del día, alrededor de las 11:48 a.m. frente al 369 Third Ave., puntualizaron las autoridades.

Una trabajadora de la zona que atestiguó el hecho contó al diario: “Vi que (el intérprete) estaba con una mujer y luego, a través de la esquina de la ventana, lo vi tropezar y caer hacia atrás”.

“Enseguida se levantó y corrió en dirección contraria. No vi quién le pegó”, agregó ella, que pidió ser identificada únicamente como ‘Nat’.

Los uniformados afirmaron que respondieron a una llamada de emergencia esa mañana acerca de un hombre de 66 años que recibió un puñetazo en el rostro.

Luego de la embestida, Buscemi fue trasladado al Bellevue Hospital para ser atendido, pues sufrió hinchazón, hematomas y sangrado en el ojo izquierdo.

“Él está bien y agradece los buenos deseos de todo el mundo, aunque está increíblemente triste porque le haya ocurrido esto durante un paseo por las calles de Nueva York”, explicó el representante.

Buscan a quien agredió a Steve Buscemi

Después de arremeter contra Steve Buscemi, el individuo se dio a la fuga y todavía se encuentra prófugo, señaló un portavoz de la comisaría.

La policía, que continúa con la investigación, publicó una descripción del sospechoso y su fotografía, que obtuvieron de un video de vigilancia de las cámaras en el área.

En las imágenes, el sujeto luce una camiseta azul, pantalones negros y calzado deportivo. Lleva una gorra en la cabeza y carga una mochila en la espalda.